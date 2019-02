Rendsburg : Duschen nach dem Gift-Alarm

Ein neuer Container ist dem Löschzug-Gefahrgut übergeben worden. Damit wird das Konzept zur „Dekontamination“ verbessert. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde investierte 384 000 Euro.

von mtk

06. Februar 2019, 16:44 Uhr

Es hat fast sechs Jahre gedauert, nun wurde der neue Abrollcontainer „Dekontamination“ dem Löschzug-Gefahrgut (LZG) feierlich übergeben. Mit der neuen Ausrüstung können Einsatzkräfte, die mit gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, von Spezialisten fachkundig gereinigt werden. Damit werden spätere Gefährdungen verhindert.

„Jetzt wird das über sechs Jahre erarbeitete Konzept endlich schlüssig“, sagte Lars Wichmann, Leiter des Löschzug-Gefahrgut. Der Container sei ein wichtiger Baustein im nachhaltigen Schutz der Einsatzkräfte. Habe man früher die Retter meist lediglich in Einsatzkleidung abgeduscht, könnten die Kameraden sich nun entkleiden und sich gründlich bis auf die Haut reinigen.

Dafür hat der Container zwei Duschsektionen. Durch Aufklappen der Rückwand wird bereits außerhalb des Containers eine Duschfläche geschaffen. Hier werden die Brandbekämpfer von ihrer kontaminierten Kleidung befreit. Diese wird in separaten Plastiksäcken gesichert. Dann kann der Feuerwehrkamerad weiter ins Innere des Containers gehen. In einem kleinen Waschraum kann die restliche Kleidung abgelegt werden, und zwei spartanisch ausgestattet Duschkabinen stehen zur Verfügung. Da die Kabinen zwei Türen haben, sind die Bereiche „Schmutzig“ und „Sauber“ klar getrennt.

Auch Kreiswehrführer Mathias Schütte zeigte sich erleichtert, dass der neue Abrollcontainer endlich zur Verfügung steht. „Wir haben das Thema Dekontamination vor sechs Jahren beide geerbt“, meinte Schütte in Richtung des LZG-Leiters. Vorher sei das Thema lange ignoriert worden. Der Wille zur Umsetzung sei nicht vorhanden gewesen. Es gab keine Förderung für Ausrüstung, daher konnte auch nichts angeschafft werden. Erst mit dem Wachwechsel vor sechs Jahren konnte das Thema angegangen werden. Dann stellte sich direkt die nächste Hürde. Entsprechende Fahrzeuge waren damals „exorbitant teuer“, so Schütte. „Unser Ziel war es, etwas zu beschaffen, was hilft.“ Und das sei nun gelungen. „Wir können froh sein, dass es den Löschzug-Gefahrgut gibt, wenn mal wieder etwas aus einem Tank tropft, wo man nicht genau weiß, was es ist, aber es den Asphalt auflöst.“

Auch Lars Wichmann erläuterte, warum es mit der Umsetzung solange gedauert hat. So musste für den neuen Container ein eigenes Konzept aufgestellt werden. „Eine Chlortablette in den Tank schmeißen, reicht nicht“, erläuterte der LZG-Leiter. Mit dem Gesundheitsamt habe man sich lange beraten, denn das Wasser im Container müsse Trinkwasserqualität haben. So werde das Wasser beispielsweise alle zwei Wochen ausgetauscht und der Tank desinfiziert.

Andreas Brück, Mitarbeiter des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Fachbereich Feuerwehr und Katastrophenschutz betonte, es sei ein großer Tag für den Löschzug-Gefahrgut. Rund 384 000 Euro habe der Kreis investiert. Der Wechsellader habe 171 000, der Container weitere 213 000 Euro gekostet. Er erwarte aber, dass es noch einen Zuschuss aus der Feuerwehrsteuer gebe. Besonders bedankte sich Brück im Name des Kreises bei den Kameraden des Löschzuges. Es sei nicht selbstverständlich, dass man sich für andere Menschen in Gefahr begebe.