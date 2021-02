Rade bei Rendsburg : Durch die Schleusen in den Nord-Ostsee-Kanal: Die ersten Heringe sind da

Der Fisch findet in der künstlichen Wasserstraße einen idealen Salzgehalt zum Laichen.

Rade b. Rendsburg | Silbrig glänzen derzeit die ersten Frühlingsboten im Nord-Ostsee-Kanal. Auch für Kanalfischer Thomas Philipson von Brauer's Aalkate in Rade bei Rendburg beginnt damit die Heringssaison. Weiterlesen: Boom in der Corona-Krise: Immer mehr Menschen gehen an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.