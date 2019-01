Duo Zhok spielt jiddische Lieder und Klezmer

von Helma Piper

Vor 74 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. Seit 1996 gedenkt Deutschland am 27. Januar offiziell der Opfer des Nationalsozialismus. Aus Anlass des Holocaust-Gedenktags gibt das Duo Zhok am Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr, ein Konzert mit Klezmer-Musik und jiddischen Liedern in der Erlöserkirche in Owschlag.

Sabine Lempelius (Violine, Viola, Akkordeon, Gesang) und Gerhard Breier (Klarinette, Gitarre, Kontrabass, Gesang) präsentieren ihr neues, extra aus Anlass des „Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ erarbeitetes Programm. Neben Musik gibt es Hintergrundinformationen und teils in Konzentrationslagern entstandene Texte zu hören. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden werden erbeten.