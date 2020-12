1. Basketball-Regionalliga Nord : Droht den Rendsburg Twisters eine Saison bis Ende Juni?

Bjarne Homfeldt, Trainer des BBC Rendsburg, befürchtet Wettbewerbsverzerrung und plädiert für eine Auf- und Abstiegsrunde.

Avatar_shz von Torge Meyer

30. Dezember 2020, 16:28 Uhr

Rendsburg | Der Ball ruht, die Köpfe qualmen. Wie und vor allem wann kann es in der 1. Basketball-Regionalliga weitergehen? Der Verein Basketball Regionalliga Nord (RLN) hat nun den Clubs in einem Informationsschreiben mögliche Szenarien offenbart. Aktuell ist die Saison wegen des Lockdowns unterbrochen, alle Partien sind bis einschließlich 16. Januar 2021 abgesetzt.

„Wir gehen davon aus, dass es rein technisch auch bei einem Neustart erst im Februar noch möglich ist, eine volle Saison mit Hin- und Rückrunde zu spielen, da das Saisonende um einen Monat auf Ende Juni verschoben worden ist“, heißt es im von RLN-Vorsitzenden Helge Oldach unterzeichneten Schreiben. Dem Vorschlag steht Bjarne Homfeldt, Headcoach der Rendsburg Twisters, skeptisch gegenüber: „Viele Vereine werden es sich nicht leisten können, so lange Profispieler zu bezahlen.“ Vielmehr favorisiert Homfeldt die Neueinteilung in eine Auf- und Abstiegsrunde: „Hauptsache, es wird eine verkürzte Saison geben.“ Noch 23 der 28 Spieltage spielen zu wollen, sei utopisch, so der Rendsburger Trainer. Königs Wusterhausen und und die BG 2000 Berlin haben sogar erst jeweils drei Saisonspiele absolviert. Neben der Verlängerung der Saison könne sich Oldach jedoch auch einen Abbruch der Spielzeit vorstellen: „Sofern sich der Neustart sehr weit ins kommende Jahr hinein verzögert, wäre auch denkbar, die Saison einfach als Ausfall zu verbuchen und 2021/22 mit denselben Teams aufzusetzen.“ Allerdings bräuchte es nach Aussage des Vorsitzenden eine einheitliche Regelung aller Regionalligen. Zudem müsse die Anschlussfähigkeit zu den Landesverbänden und den Profiligen ProB und 2. DBBL gewährleistet sein, so Oldach.

Für Homfeldt sei es wichtig, dass es zu „keiner Wettbewerbsverzerrung“ komme, sollte die Saison weitergespielt werden. Doch darin sieht der 38-Jährige ein großes Problem. Die mit Profis ausgestatteten SSB Wolmirstedt und Aschersleben Tigers sind bereits voll im Training – und zwar in Kaderstärke. SC Rasta Vechta II und TSG Westerstede sind in Kleingruppen aktiv, während sich die Twisters noch immer mit Videotraining fithalten. „Wolfenbüttel hat seinen Amerikaner schon nach Hause geschickt, Neustadt hat seinen Spielern angeboten, sich neue Vereine zu suchen. Die Wechselfrist endet im Januar“, sieht Homfeldt kaum Chancengleichheit in Krisenzeiten.

Der Twisters-Trainer hatte zuletzt den Kontakt zu allen Regionalliga-Vereinen der Nordgruppe gesucht, um auszuloten, wie über eine Fortsetzung der Saison gedacht wird. „Mal sehen, wie groß der Widerstand der Vereine ist, wenn die Spielzeit tatsächlich bis Ende Juni verlängert werden soll“, sieht Homfeldt Klärungsbedarf, würde es aber „gut finden“, wenn die Saison nochmals angepfiffen wird – allerdings ohne Auf- und Abstiege: „Da sind wir uns mit einigen Vereinen einig. Vielleicht können wir einen Pokal ausspielen. Die Spieler werden sowieso Vollgas geben, wenn sie wieder spielen dürfen.“