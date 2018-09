Höhenflüge : Drohnen-Schule für Einsteiger

Wer immer schon die Welt von oben sehen und fotografieren wollte, erhält nun in der Volkshochschule die Gelegenheit dazu.

von lz

04. September 2018, 16:43 Uhr

„Drohnen für Jedermann – Fliegende Kameras erobern den Himmel“ lautet ein Einführungskurs an der Volkshochschule Rendsburger Ring. Am Sonnabend, 8. September, von 10 bis 16 Uhr stehen theoretische und praktische Fragen im Mittelpunkt. Der Einführungskurs richtet sich an Neueinsteiger ohne bzw. mit geringem Vorwissen und an Interessierte, die einen Flugroboter besitzen oder ein professionelles Gerät erwerben möchten. Die eintägige Schulung vermittelt die grundlegenden Fähigkeiten zum Fliegen eines solchen Flugroboters. Die Teilnahme kostet 52 Euro, mehr Infos bei der Volkshochschule unter Tel. 04331/20 88-0.