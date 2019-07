Rendsburg : DRF-Luftrettung nimmt Stellung zum geplanten Standortwechsel

Unternehmen setzt sich aktiv für Umzug des Rettungshubschraubers ein. Noch kein Termin.

Zu dem geplanten Standortwechsel des Rettungshubschraubers „Christoph 42“ bezog die DRF-Luftrettung als Betreiberin gestern Position. Eine Sprecherin betonte, „dass wir uns aktiv für den Standortwechsel von ‚Christoph 42‘ in Rendsburg einsetzen, um die Versorgung zum Wohl der Notfallpatienten weiter zu verbessern.“ Der geplante Umzug von der Imland-Klinik in Rendsburg auf den Flugplatz Schachtholm ermögliche den Wechsel zu einem besseren Hubschraubertyp. Wie berichtet, will der Flugplatzchef den nötigen Hangar zum Jahresende fertigstellen. Laut DRF gibt es aber noch keinen Umzugstermin. Das Unternehmen lege Wert auf eine sorgfältig erarbeitete Lösung. Anders als berichtet, würden bei DRF-Einsätzen jährlich bis zu 300 Patienten in die Imland-Klinik gebracht, überwiegend aber per Rettungswagen.