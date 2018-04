Dreiste Diebe machen Beute

Angebliche Dachdecker bestehlen Rentnerin in der Parksiedlung

von Frank Höfer

20. April 2018, 09:57 Uhr

Die Tat liegt bereits zehn Tage zurück – gestern ging die Polizei damit an die Öffentlichkeit: Falsche Dachdecker haben im Haus einer 64-jährigen Rendsburgerin Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Der Trickdiebstahl ereignete sich am Dienstag vergangener Woche (10. April). Gegen 10.15 Uhr klingelte ein Mann bei der Frau an der Haustür in der Ernst-Barlach-Straße (Parksiedlung). Er gab sich als Dachdecker aus. Angeblich hatte er einen Schaden am Dach des Hauses festgestellt und bot sich nun an, diesen zu begutachten und gegebenenfalls zu reparieren. Vor diesem Hintergrund ließ die Frau den Fremden ins Haus. Kurz darauf erschien ein zweiter angeblicher Mitarbeiter der Firma, auch ihn ließ die 64-Jährige hinein. Die Gäste taxierten den angeblichen Reparaturaufwand und forderten eine Teilzahlung im Voraus – die die 64-jährige auch leistete.

Für die Männer war jetzt klar, dass Geld im Haus sein musste. Sie versuchten, die Rendsburgerin zu einer weiteren Vorauszahlung zu bewegen. Etwa zwei Stunden blieben die Betrüger. Zeit genug für jeweils einen von ihnen, unbeobachtet in der Wohnung nach Geldverstecken zu suchen. Erst als die Männer das Haus verlassen hatten und – entgegen ihrer Ankündigung – nach geraumer Zeit nicht zurückkehrten, schöpfte die Geschädigte Verdacht. Schockiert stellte sie fest, dass zwei Geldkassetten aus dem Keller fehlten.

Die Männer werden wie folgt beschreiben – erster Täter: Etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, blondes Haar, Kinnbart, sprach hochdeutsch, Kleidung: schwarzer Overall mit Dachdecker-Emblem, insgesamt dunkle Kleidung, hellgraue Schirmmütze mit Emblem. Zweiter Täter: 50 bis 55 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schwarzes, pomadiges Haar, schwarze Lederjacke, blau-kariertes Hemd. Die Kripo ermittelt wegen Betrugs und Diebstahls und bittet um Hinweise zu Personen oder zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen am Tattag im Bereich Ernst-Barlach-Straße unter Tel. 04331/208-450.