Rendsburg : Drei Wochen kein Halt vor Ex-Kaserne

Busstation „Ostlandhaus“ für Überlandverkehr wird barrierefrei umgebaut.

Die Autokraft-Busse der Linie 3220 werden auf ihren Fahrten von Norden stadteinwärts drei Wochen nicht an der Bushaltestelle „Ostlandhaus“ stoppen. Die Stadtverwaltung lässt die Anlage an der Schleswiger Chaussee vor der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne barrierefrei umbauen. Grund sind gesetzliche Vorgaben, heißt es aus dem Rathaus. Ein Aushang weist Fahrgäste an, auf die Haltestelle Boelckestraße vor der Shell-Tankstelle auszuweichen. Die Linie 3220 fährt von Schleswig über Kropp, Tetenhusen und Owschlag nach Rendsburg.

Die Verwaltung ließ im vergangenen Jahr die Haltestellen „Am Grünen Kranz“ stadtauswärts, am Thormannplatz und am Schiffbrückenplatz umbauen. In diesem Jahr stehen die Stationen am Ostlandhaus, am Seniorenheim „Neue Heimat“ (Schleswiger Chaussee) und an der „Berliner Brücke“ in der Nähe des Kanaltunnels jeweils auf beiden Seiten der Straßen sowie die Haltestelle Seekenbek an der Flensburger Chaussee auf dem Plan. Die Bauarbeiten sollen bis Jahresende dauern. Nach Angaben der Verwaltung werden die Bordsteinkanten erhöht, damit Fahrgäste besser ein- und aussteigen können, und Leitstreifen eingebaut, die sich auch mit einem Blindenstock ertasten lassen.