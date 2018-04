Ehemalige Eiderkaserne in Rendsburg : Drei Modelle für die alten Pferdeställe

Tageshospiz, inklusives Wohnen und Eigentumswohnungen. Das ist die Vision für die „alten Marställe“. Die Projektentwickler bitten die Politik um mehr Zeit.

von Frank Höfer

21. April 2018, 08:00 Uhr

Rendsburg | Die Luft ist feucht und abgestanden. An den Wänden haben Eindringlinge Parolen und Graffiti hinterlassen. Durch Fenster in drei Metern Höhe scheint Licht auf ehemalige Futtertröge an den Seiten. Sie wurden zubetoniert, damit die Räume von der Bundeswehr genutzt werden konnten.

Das „Gebäude 13“ in der ehemaligen Eiderkaserne, östlichster von drei „Alten Marställen“, steckt unverändert im Dornröschenschlaf. Zehn Jahre nach dem Auszug der Truppe gehören die einstigen Pferdeställe noch der Stadt. Verkauft werden dürfen die wie ein „U“ angeordneten Gebäuderiegel momentan nicht. Sie sind seit einem Jahr reserviert für Projektentwickler, die alle drei Objekte beleben möchten. Der Stand der Planungen wurde jetzt dem Rendsburger Bauausschuss mitgeteilt.

„Lebenswerte Nachbarschaft“ – unter dieser Überschrift sollen die Marställe zur Heimat eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts werden – mit drei unterschiedlichen Zielgruppen. Gebäude 22, das Lagergebäude, das dem Helene-Lange-Gymnasium die Breitseite zeigt, möchte die Pflege Lebensnah in ein Tageshospiz verwandeln. Der Sozialträger zeigt auch Interesse an der Reithalle und der Pferdeklinik nebenan und erwägt den Umzug des Hospizes Haus Porsefeld auf das Gelände.

Im einstigen Pferdestall westlich davon (Gebäude 14) soll inklusives Wohnen in drei bis vier Gemeinschaften mit jeweils sechs bis acht Personen ermöglicht werden. Für „Menschen mit Assistenzbedarf“, so Annika Tudsen vom Betreuungsdienstleister „Adelby 1“ in Flensburg. „Unser Ziel ist, dass Menschen ein Zuhause finden. Menschen, die sonst in einer stationären Einrichtung leben müssten.“

Die rechte Flanke des „U“ (Gebäude 13) soll in 13 Eigentumswohnungen unterteilt werden. Nur hier gibt es noch markante Kreuzgewölbe in fünf Metern Höhe. Sie stehen unter Denkmalschutz. Die ersten Pläne sehen Galeriewohnungen mit mehreren Ebenen vor. Ziel ist eine Eigentümergemeinschaft. „Was wir brauchen, ist mehr Zeit“, sagte Projektmanager Wilm Feldt und bat den Bauausschuss um eine Verlängerung der sogenannten Anhandgabe um ein halbes Jahr. Grund: Erst fünf der 13 Wohnungen sind fest vergeben. Zwei bis drei weitere Mitstreiter fehlen noch. Die Wohnungen seien der „Flaschenhals“ des Gesamtprojekts, so Feldt. Erst ab einer etwa 50-prozentigen Belegung können Architekten mit den weiteren Planungen beauftragt werden. Der Bauausschuss will in nicht-öffentlicher Sitzung entscheiden, ob die Frist verlängert wird.

