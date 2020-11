DRK-Ortsverein Aukrug : Drei Brautkleider sorgen für glamouröse Überraschung in der Kleiderkammer

Die wertvolle, anonyme Spende soll kostenfrei an die neuen Besitzerinnen abgegeben werden.

Jacken, Hosen, Pullover und Schuhe sind das „täglich Brot“ des DRK-Kleiderkammerteams in Aukrug-Innien. Klar, dass drei Brautkleider da für eine willkommene Abwechslung sorgen. Die Kleiderkammer muss zwar wegen des bundesweiten „Wellenbrecher-Lockdowns“ erstmal wieder schließen. Bräute in spe mit Interesse an den schicken weißen Kleidern können aber Termine zum kostenlosen Anprobieren, Auswählen und Abholen vereinbaren.

„Jacke wie Hose – alles ist gut!“ Unter diesem Motto rufen die DRK-Frauen in Aukrug zu Kleiderspenden auf. Die Bevölkerung nutzt dies Angebot sehr rege, und so sind es jede Menge Jacken, Hosen, Hemden, Pullover und Schuhe, die DRK-Chefin Waltraut Selent und ihre Mitstreiterinnen bei den gemeinsamen ehrenamtlichen Dienststunden in der Kleiderkammer in Aukrug-Innien sortieren.

Brautkleider bringen Glamour in die Kleiderkammer

Eine eher unglamouröse Arbeit. Bis jetzt. Denn aktuell sorgen drei schicke Brautkleider bei den DRK-Frauen für Begeisterung, gesteigerte Arbeitsmotivation und reichlich Gesprächsstoff.

So was Schönes haben wir in unserer Kleiderkammer noch nie gehabt! Waltraut Selent Waltraut Selen, Vorsitzende DRK-Ortsverein

„Diese Brautkleider waren draußen in unserem DRK-Container verstaut – in drei schwarzen Säcken“, berichtet Elsbeth Müller. „Von wem, wissen wir nicht“, erzählt Waltraut Selent. Die drei Kleider sind auf jeden Fall die kostbarsten Textilien, die jemals in der Aukruger Kleiderkammer abgegeben wurden. „Brautkleider kriegt man heutzutage nicht unter 1000 Euro“, weiß Irene Gall. „Diese Kleider waren 100-prozentig auch so teuer“, sagt Waltraut Selent.

Die DRK-Frauen freuen sich zwar über den ungewohnten Glamour, den die Brautkleider verbreiten, wollen mit ihnen aber genauso verfahren wie mit allen anderen Textilien. „Wenn sich jemand dafür interessiert, geben wir die Kleider sofort raus – und das soll auch nichts kosten bei der Abholung“, betont Waltraut Selent. „Die Interessentinnen müssen ja auch da reinpassen“, gibt Irene Gall zu bedenken.

Die vorherige Anprobe gehört natürlich ebenfalls zum Service, den das DRK Aukrug anbietet. Trotz der grundsätzlichen Schließung der Kleiderkammer wegen des November-Lockdowns können Einzeltermine zur Abholung von Kleidungsstücken unter Telefon 0 48 73 / 8 20 oder 0 48 73 / 5 03 vereinbart werden.

Es fehlen nur noch die Bräute

Zwei Brautkleider haben die Größe 44, ein kleineres Exemplar die Größe 36/38. Alle Frauen des Kleiderkammer-Teams sind sich einig, welches ihr Lieblingskleid ist. „Wenn ich noch mal heiraten würde, dann in dem Kleid mit den roten Blumen-Applikationen“, steht für Ingrid Jöhnk fest. Waltraut Selent favorisiert ebenfalls das Blumenkleid. Das 36/38-Modell ist mit einem Strumpfband ausgestattet. „Da fehlen jetzt nur noch die Bräute“, meint Elsbeth Müller mit Blick auf die drei vakanten Brautkleider.