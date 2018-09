Owschlag : Drängeln und schubsen erlaubt

Die Motoren qualmen, die Räder drehen durch und es gibt jede Menge Schrott: In Owschlag wurde das Abschlussrennen der Norddeutschen Stockcarmeisterschaft ausgetragen.

von shz.de

24. September 2018, 12:02 Uhr

„Da hat alles gepasst, wie der Deckel auf den Pott.“ Fiete Pahl ist begeistert von der Norddeutschen Meisterschaft 2018 im Abschlussrennen der Stockcars. Gemeinsam mit dem Team der Stockcar Schmiede Sorgwohld hatte Pahl am Wochenende seine Felder am Rehbargsredder zu einer Rennbahn umfunktioniert. „Wir hatten an den beiden Tagen 105 Starter. Das ist nicht schlecht für eine erste Veranstaltung. Die Fahrer waren hellauf begeistert und betteln schon um eine Folgeveranstaltung. Nur – das wissen wir noch nicht genau. Das wird die Stockcar Schmiede gemeinsam entscheiden“, berichtet Pahl.

Auch mit dem Wetter waren die Veranstalter zufrieden, nach kurzen Regenschauern trocknete die Bahn schnell wieder. „Die Zuschauer hätten ein paar mehr sein können, aber man kann nicht alles aufs Optimum bringen”, so Pahl. „Doch es war eine wunderbare Veranstaltung. Die Feuerwehr und die Sanis waren arbeitslos, genauso wie es sein soll. Alles lief reibungslos. So eine tolle Bahn hatten wir bisher fast nirgendwo.“ Der Bahnsprecher war auch selbst einige Runden gefahren. „Sonnabend lief alles aalglatt. Da habe ich zwei zweite Plätze gefahren. Sonntag war mir das ein bisschen zu langweilig und da habe ich einen Angriff gestartet, bin auf den Innenwall gekommen und hab mich selbst überschlagen. Wir fahren hier richtig Vollkontakt und so gab es viele Überschläge, aber alles ist glimpflich abgelaufen”, beschrieb Pahl.

Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm hatte das Team der Stockcar Schmiede auf die Beine gestellt. So wurde in der Mittagspause die „Kinderrunde“ gefahren. Hier hatte der Nachwuchs die Gelegenheit, zu den Profis in die Autos zu steigen und eine Proberunde zu erleben. „Das macht richtig viel Spaß“, waren sich die beiden sechsjährigen Freundinnen Emma und Pia einig. „Ab 14 Jahren dürfen die Kids bei uns selbst fahren“, warb Pahl bei der Jugend für den Motorsport.

Als Überraschung für die Sponsoren erhielten selbige ebenfalls die Gelegenheit, ein Rennen mit den Speedcars zu fahren. „Wir haben Helme, Halskrausen und Handschuhe mitgenommen und stellen unsere Autos zur Verfügung. Auf diese Weise wollen wir uns bedanken“, erklärt Pahl. Großer Höhepunkt zum Ende der Veranstaltung war das „Rodeo“. Dabei fuhren acht Stockcars solange, bis auch wirklich alle Autos zu Schrott gefahren waren. Neben den Ständen für das leibliche Wohl boten die Pfadfinder aus Alt Duvenstedt die Gelegenheit, Stockbrot über dem Feuer zu backen oder mit Bobbycars „Mini-Stockcar-Rennen“ zu fahren. Außerdem stellten sich die Gemeinschaft „Rehkitz-Rettung Alt Duvenstedt, Owschlag und Umgebung“ sowie die „Biker gegen Kinderpornographie und Missbrauch“ mit Informationsständen vor.

Die Platzierungen in den einzelnen Kategorien sind auf der Internetseite www.stockcarschmiedesorgwohld.jmdo.com in Kürze zu sehen.