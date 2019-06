Fockbek : Dr. Olaf Petersen wurde in das Amt des Präsidenten des Lions Clubs Königsthor eingeführt

Feierliche Übergabe von drei Nadeln in Fockbeker Garten.

Dr. Olaf Petersen hat das Amt des Präsidenten des Lions Clubs Rendsburg-Königsthor angetreten. Im Garten seines Vorgänger Dr. Arthur Friedrich in Fockbek versammelten sich 39 Mitglieder. Deren Ehefrauen trafen sich bei Christine Petersen, der Frau des neuen Präsidenten, der auch in Fockbek wohnt. Wie Sprecher Michael Brandt erläuterte, war Petersen ein Jahr Vizepräsident. Er übergab seine Vizepräsidentennadel an seinen Nachfolger Jürgen Falkenhayn und erhielt von Friedrich die Präsidentennadel. Diesem wiederum wurde die Past-Präsidentennadel angesteckt. Petersen stellte seine Amtszeit unter das Motto „wir er/fahren“. Im Blick sind Ausfahrten und Erfahrungen.