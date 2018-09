Dorfjugend feiert mit Tanz und Theater

von Helma Piper

26. September 2018, 17:25 Uhr

Die Dorfjugend Thienbüttel veranstaltet wieder einen Ernteball. Am Sonnabend, 6. Oktober, wird ab 19 Uhr im Gasthof Ritzebüttel in Nortorf gefeiert. Zu Beginn der Veranstaltung zeigt die Schauspieltruppe „Eriks Stammtisch“ ihr neues Stück „Voer för Mallorca“. Anschließend, ab 21 Uhr, sorgt der DJ „JOG Musicline“ für passende Musik zum Tanzen. Karten gibt es im Gasthof Ritzebüttel in der Rendsburger Straße im Stadtteil Thienbüttel und an der Abendkasse.