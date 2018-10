Rendsburg : Döntjes über alte Kutter gibt’s per App

Schifffahrtsarchiv: Besucher können Informationen mit Hilfe von QR-Codes abrufen.

Alfred Gudd hätte seine Ausbildung zum Matrosen beinahe am zweiten Tag hingeworfen. 1957 war er 17 Jahre alt und fuhr mit dem Küstenmotorschiff „Jürgen Dirk“ vom Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Schweden. Als Deckjunge, in der Schifffahrtssprache „Moses“ genannt, sollte er Mayonnaise für den Kartoffelsalat anrühren. Doch Gudd goss zu viel Essig hinein. Die Mayonnaise wurde zu scharf. „Da habe ich eine Backpfeife gekriegt.“ Gudd wollte die Schifffahrt schon hinwerfen, war aber auf See. „Ich konnte ja nicht weglaufen.“

61 Jahre später gehört das Schiff noch immer zu Alfred Gudds Alltag. Es liegt zwar an der Elbe in Drochtersen (Niedersachsen) und heißt inzwischen „Jan Dirk“. Ein Modell davon steht aber im Schifffahrtsarchiv Rendsburg in der Königstraße 5, das Alfred Gudd leitet. Er wählte jetzt die „Jan Dirk“ und weitere 14 Modelle aus, um sie den Besuchern mit Hilfe moderner Medien nahezubringen: Besucher können am Eingang des Museums Tablet-Computer ausleihen und damit zu den Vitrinen der 15 Schiffe gehen. An den Scheiben kleben kleine quadratische Piktogramme, sogenannte QR-Codes. Wenn die Besucher auf dem Tablet-Computer eine bestimmte App starten und die Kamera des Geräts auf eines der Symbole halten, öffnet sich eine Tondatei. Gudds Stimme erklingt. Etwa 30 Sekunden erzählt er Wissenswertes zu den Schiffen – „Histörchen“, wie er sagt. Die Besucher können ihm entweder per Kopfhörer oder über die Lautsprecher der Tablet-Computer zuhören.

Gudd sprach die Texte mit einem Diktiergerät im Museum ein. Auf trockene Geschichtsdaten verzichtete er, denn Zahlen und Fakten stehen auf Messingschildern in den Vitrinen. Stattdessen erzählt Gudd kleine Geschichten rund um die Schiffe. Die Besucher erfahren etwa, dass das berühmte Segelschiff „Thor Heyerdahl“ nicht immer ein Dreimaster war. Er lief 1931 als Eineinhalbmaster unter dem Namen „Tinka“ vom Stapel. In den Tonbeiträgen ist zu hören, dass Mehlklöße einst einen wichtigen Bestandteil der Bordverpflegung darstellten und mit Backpflaumen angereichert wurden. Da „Klöße“ auf Plattdeutsch „Klüten“ heißt, wurden Küstenmotorschiffe wie die „Paul Hoop“ im Volksmund „Klüten Ever“ genannt. Wenn die Klöße nicht reichten, weil der Kapitän an der Verpflegung sparte, sprach man von „Hungerschiffen“.

Wenn eine Gruppe eine Führung durch das Archiv bucht, erzählt Gudd den Teilnehmern diese Geschichten persönlich. Die „Jens-Peter Schlüter Stiftung“, die das Museum betreibt, führte die computergestützte Technik ein, damit auch einzelne Besucher von seinem Wissensschatz profitieren können. Die „Stiftung Spar- und Leihkasse“ finanzierte das Projekt mit 4000 Euro.

Das Küstenmotorschiff „Jan Dirk“ verschaffte Gudd übrigens seinen Posten als Archivleiter. Als Reeder Jens-Peter Schlüter ein Museum plante, stellte Hans-Eggert Bock, der zum Stiftungsvorstand gehört, ihm Alfred Gudd vor. Der entdeckte in Schlüters Büro das „Jan Dirk“-Modell und erzählte sogleich seine Döntjes dazu. Bock erinnerte sich: „Dann sprang die Flamme über.“