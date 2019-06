REndsburg : Diskussion um geplanten Hotelturm an der Obereider erhitzt Gemüter

Architekt und „Verschönerungsverein“ kritisieren Entwurf. Bürgermeister Pierre Gilgenast wiegelt ab.

Die Pläne zum Bau eines elfgeschossigen Hotelturms am Obereiderhafen sorgen weiter für Diskussionen. Wie berichtet, will Investor Stefan Blau ein Vier-Sterne-plus-Hotel, eine Kita, Büros, Gastronomie, ein Reha-Zentrum und ein Boarding-Haus bauen. Einen vergleichbaren Komplex gibt es in Rendsburg nicht. Der Bauausschuss stimmte für einen geänderten B-Plan, der eine Turmhöhe von bis zu 41,8 Metern zulässt.

Nach Ansicht des Büdelsdorfer Architekten Uwe Schüler passt der Entwurf nicht zu Rendsburg: Die Silhouette der Altstadt werde von der St.-Marien-Kirche dominiert. „Die Stadt Rendsburg muss sich weiterentwickeln, aber es darf nicht so sein, dass beim Blick über die Obereider hinweg das Stadtbild so nachhaltig beeinflusst wird.“ Der Turm sei überdimensioniert. Der 75-Jährige zieht eine Parallele zu Schleswig. Dort wurde in den 1970er-Jahren der 85 Meter hohe Wikingturm gebaut, der eine Konkurrenz zum Dom darstelle. „Hier geht es darum, nicht derartige Fehler zu wiederholen und vorrangig den Interessen der Wirtschaftlichkeit zu folgen.“ Wenn sich das Hotel nur mit einer Mindestbettenzahl betreiben lasse, solle man es lieber verbreitern. Zudem befürchtet Schüler, dass das Hotel irgendwann leersteht. „Ich glaube nicht, dass Rendsburg und sein Umland die Strahlkraft für den Betrieb eines Upper-Class-Hotels aufweisen.“ Ein gutbürgerliches Haus kann er sich besser vorstellen.

Skeptisch äußert sich auch Dr. Norbert Klause, Vorsitzender des „Verschönerungsvereins von 1844“. „Man kann kein Veto einlegen, aber es ist tragisch, wie es da geplant ist.“ Zugleich hält er die Diskussion für ein Scheingefecht. Die Altstadt habe mit den Kaufhäusern am Schiffbrückenplatz, den Neubauten rund um die Marienkirche und auf dem Schloßplatz, der Ärztezeile und dem Parkhaus an der Wallstraße ohnehin ihr mittelalterliches Bild eingebüßt.

Bürgermeister Pierre Gilgenast betont, dass die Kirche das höchste Gebäude der Altstadt bleibt. Der Hotelturm behindere den Blick darauf kaum. „Man müsste in der Ecke des Rondo-Parkplatzes stehen, damit die Silhouette der Altstadt verdeckt ist.“ Zudem stünden Form und Fassade des Hotels noch nicht fest. „Wenn man da sensibel vorgeht, muss etwas Elfgeschossiges nicht automatisch etwas Störendes sein.“ Nicht zuletzt seien die Rendsburger Hotels im Jahresdurchschnitt zu 80 Prozent ausgebucht. Es gebe Bedarf an weiteren Betten.