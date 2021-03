Guten Morgen, Rendsburg! : Digitale Kommunikation: Man ist immer erreichbar, aber viele Nachrichten gehen verloren

Schnell wird es unübersichtlich: Kam die Nachricht über WhatsApp, Facebook, als SMS oder doch per Mail?

Rendsburg | Ach, früher war es so einfach. Es gab drei Arten, eine Nachricht zu erhalten: einen Brief durch den Postboten, einen Anruf auf dem Telefon (Festnetz, nur ein Apparat in der Wohnung) oder jemand klingelte an der Tür. Letztere Variante findet in Zeiten von Corona gar nicht mehr statt. Ein Telefonanruf kann inzwischen zu einer hektischen Suchtätigkeit f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.