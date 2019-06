Kolumne: Guten Morgen : Dieser Sommer bietet für jeden etwas

Hitze und Regen wechseln sich ab. Ist doch gut, oder?

Mit diesem Sommer müssten doch eigentlich alle zufrieden sein: Gestern war es schön warm. Man konnte im Freibad in der Sonne liegen. Dazwischen gab es immer wieder Regentage, über die sich die Landwirte freuen müssten. Natürlich: Aus Sicht der hiesigen Eisverkäufer hätte die Hitze wohl schon gern weit vor der Kieler Woche aufkommen können. Denn am Wochenende werden wohl viele Leute ihr Eis in der Landeshauptstadt schlecken. Irgendwas ist immer.