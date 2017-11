Gegen Gewalt : Diese Frauen schweigen nicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Fölz / Brücke Rendsburg-Eckernförde 1 von 1

von Sabine Sopha

erstellt am 23.Nov.2017 | 10:49 Uhr

Es muss nicht immer ein blaues Auge sein. Gewalt gegen Frauen kann sich auf vielfältige Weise zeigen. Und oftmals werden die Fälle nicht aktenkundig. „Die Frauen schweigen aus Scham“, wissen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen. 201 Einsätze wegen häuslicher Gewalt verzeichnete die Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Jahr 2016. 1658 Frauen flohen mit ihren Kindern in das Rendsburger Frauenhaus.

Britta Brumm, Mitarbeiterin des Zufluchtsortes, kennt die Schicksale hinter den Zahlen und weiß, wie lang der Weg für manche Frau ist, sich aus einer ungesunden Beziehung zu befreien. Und sie weiß ebenso wie Andrea Hackbart vom KIK-Netzwerk bei häuslicher Gewalt in Eckernförde: „Gewalt in der Partnerschaft nimmt nicht ab“. Die Frauenhäuser existieren seit 40 Jahren. Es sei nach wie vor nötig, die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Anlass dazu bietet auch in diesem Jahr der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der 25. November.

Unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ wurden gestern morgen in drei Rendsburger Kitas Tüten mit dem Aufdruck des Slogans und der Nummer des Hilfetelefons verteilt – gefüllt mit Brötchen von der Bäckerei Wollborn. Ganz bewusst wurden die Kindergärten gewählt. Hier begegnen die Beraterinnen ihrer möglichen Klientel. Außerdem: Häusliche Gewalt hat auch auf die Kinder Auswirkungen, betont Andrea Hackbart. Selbst, wenn sie nicht geschlagen werden – „sie fühlen sich schuldig, weil der Papa die Mama verprügelt“, sagt die Sozial-Pädagogin. Oftmals zeigen sie dann Verhaltensauffälligkeiten im Kindergarten oder in der Schule.

Das Fatale: „Studien haben gezeigt, dass Jungen gewalttätiger Väter später selbst Gewalt anwenden“, erklärt Andrea Hackbart. Mädchen würden sich vielfach gewalttätige Partner suchen. Britta Brumm und Amra Pjano vom Frauenhaus wissen genauso wie Christiane Schunter von der Via-Beratungsstelle, dass am Anfang oft der Wunsch nach einem Beschützer steht. Der Mann strahlt Stärke aus. Doch dann verbietet er ihr den Umgang mit Freundinnen, kontrolliert sie vielleicht und schlägt in einer Konfliktsituation schließlich zu. „Am nächsten Tag kommt er dann mit Blumen, entschuldigt sich und sie denkt, dass er sich geändert hat“, schildert Andrea Hackbart den Kreislauf.

Energisch räumen die Beraterinnen mit dem Vorurteil auf, dass die häusliche Gewalt nur in Familien mit Migrationshintergrund oder sozial schwachen Haushalten vorkommt. „Sie betrifft alles Altersgruppen und alle Schichten“, erklärt Britta Brumm. Was alle Täter eint, ist ihr Frauenbild. Sie fühlen sich überlegen. Aber: „Männer, die schlagen, brauchen ganz dringend Hilfe“, sagt Andrea Hackbart, denn sie sind nicht in der Lage, angemessen mit Konflikten umgehen zu können. Daher gibt es auch für sie inzwischen Beratungsstellen im Land.

Für Frauen gibt es die unterschiedlichsten Anlaufstellen. Eine davon, das Frauenhaus in Rendsburg, ist ebenso wie die Häuser in anderen Teilen des Landes meist voll belegt. Ziel sei es, den Frauen zu schnell wie möglich den Weg in ein eigenständiges Leben zu ermöglichen, sagt Christiane Schunter. „Doch wir haben Schwierigkeiten, Wohnungen für sie zu bekommen“, so Britta Brumm. Einige Frauen melden sich mehrfach beim Frauenhaus. „Sie leben in einer riesigen Ambivalenz“, weiß Andrea Hackbart. Das heißt: Einerseits möchten sie die belastende Situation beenden, andererseits wollen sie zum Beispiel ihren Kindern nicht den Vater nehmen. Außerdem sind sie meist finanziell von ihrem Partner abhängig, erklärt Amra Pjano vom Frauenhaus. Daher würden die Frauen auch nicht zu einer bestimmten Entscheidung gedrängt. „Aber wir machen ihnen Mut, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“, so Christiane Schunter.

Wie vielfältig Gewalt gegen Frauen ist, betont Edith Berkau, Gleichstellungsbeauftragte in Rendsburg. Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution, Zwangsheirat sind weitere Facetten, auf die auch die Vereinigung Terre des Femmes aufmerksam macht. Mit dem Zuzug von Menschen aus anderen Kulturen sind sie zunehmend auch ein Thema in Deutschland. Noch ein Grund, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, damit allen klar sei: „Gewalt kommt nicht in die Tüte“.

Hilfetelefon

>Bundesweite Rufnummer:

08000 116 016

> Via Eckernförde 04351/3570 > Via Rendsburg 04331 / 4354393 > Frauenhaus Rendsburg 04331/22726