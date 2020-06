Einbruch in Bendorf : Diebe stehlen Bargeld aus einem Einfamilienhaus

Polizei sucht einen Fahrer, der durch die Straße Lohmühle gefahren ist.

18. Juni 2020, 16:32 Uhr

Bendorf | Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus in Bendorf Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Diebe am Donnerstag zwischen 3.00 und 3.30 Uhr in der Straße Lohmühle in das Haus ein.

Die unbekannten Täter waren den Polizeiermittlungen zufolge mit einem kleineren PKW zum Tatobjekt gefahren und stellten diesen Wagen in der Nähe ab, um dann zu Fuß zu dem Haus zu gehen.

Wer hat das Täterfahrzeug gesehen?

Kurz nach 03.00 Uhr ist ein größerer PKW, vermutlich ein Transporter, durch die Straße Lohmühle gefahren. Die Polizei vermutet, dass der Transporter-Fahrer an dem abgestellten Täterfahrzeug vorbeigekommen ist.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208450 zu melden.