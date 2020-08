Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen auf Baustelle in Fockbek Warnbaken, Warnschilder und Leuchten

Die Unbekannten entwendeten die Gegenstände in der Nacht zu Dienstag an der Hohner Straße in Höhe eines Neubaugebiets.

Fockbek | Diebe haben in der Nacht zu Dienstag in Fockbek Warnbaken und -schilder sowie sogenannte Nissenleuchten samt Sicherheitsfußplatten gestohlen. Die Unbekannten schlugen auf einer Baustelle am Ortsausgang im Bereich der Hohner Straße in Höhe eines Neubaugebiets zu.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht bei der Baustelle Auffälliges beobachtet? Wer kann Hinweise dazu geben, wo sich die Gegenstände befinden? Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon 04331/3322660 melden.

