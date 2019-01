Kieler Strasse in Rendsburg : Diebe plündern Gartenbaubetrieb

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch, bei dem zahlreiche Geräte abhanden kamen.

von Frank Höfer

25. Januar 2019, 15:51 Uhr

Rendsburg | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Gartenbaubetrieb in der Kieler Straße in Rendsburg von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Lager und zu den Büroräumen. Dazu überwanden sie unter anderem einen Außenzaun. Gestohlen wurden Stihl-Geräte (Motorsägen, Laubpuster, Heckenscheren) und Büroausstattung (Computer und Monitore), aber auch ein geringer Bargeldbetrag. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331/208-450.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?