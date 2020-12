Serientäter unterwegs : Diebe durchwühlen nicht verschlossene Autos in und um Fockbek

Die Polizei warnt: Auch auf dem eigenen Grundstück immer die Fahrzeugtüren abschließen.

Avatar_shz von Frank Höfer

06. Dezember 2020, 13:53 Uhr

Fockbek | In Fockbek und Umgebung wurden in der Nacht von Donnerstag, 3. Dezember, auf Freitag, 4. Dezember, zahlreiche Autos aufgebrochen oder von Dieben heimgesucht. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden dabei lädiert, weitere neun Pkw wurden nach Polizeiangaben so geöffnet, dass keine sichtbaren Schäden zurück blieben.

Die Polizei vermutet, dass Unbekannte durch die Wohnstraßen gehen und an den Autotüren ziehen, um festzustellen, ob diese verriegelt sind oder nicht. Die unverschlossenen Autos wurden durchwühlt, und es wurden auch Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei rät daher eindringlich, geparkte Fahrzeuge auch dann zu verschließen, wenn sie auf dem eigenen Grundstück stehen. Die Polizei bittet unter Tel. 04331/208450 um Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen.