Rendsburg : Dieb gibt Beute zurück: per Luftpost in die USA

Auf dem Briefumschlag waren weder Name noch Adresse des Absenders zu finden. Nachdem Heinke Krippeit ihn aus ihrem Postkasten in Chicago gezogen hatte, drehte sie ihn verwundert hin und her. Nur drei deutsche Briefmarken aus Deutschland à 70 Cent deuteten auf die Herkunft der Sendung hin, zwei davon zeigten stilisierte Gravitationswellen, auf einer prangte die Kinderbuchfigur „Grüffelo“.

In dem Umschlag fand die 58-Jährige, was sie drei Wochen zuvor in Rendsburg verloren hatte: Eingeschlagen in drei DIN-A4-Bögen aus weißem Papier steckten ihre Kredit- und ihre Bankkarte, der Führerschein und ihre American-Airline-Card. Diese Karte erlaubt ihr das weltweite kostenlose Reisen mit der Fluggesellschaft, für die sie 23 Jahre gearbeitet hatte und bei der sie ihren Mann, den Piloten Mike, kennengelernt hatte. „Hammer! Das ist ein Happy-End!“

Wie berichtet, stand Krippeit Anfang April in Rendsburg plötzlich mittellos da. Sie hatte ihre Mutter in Elsdorf besucht. Ungefähr alle drei Monate fliegt sie dazu über den Atlantik. Nach einem Einkauf in dem Edeka-Markt Hauschildt am Rendsburger Bahnhof vermisste Heinke Krippeit plötzlich ihre Geldbörse. Sie vermutet, dass ihr die Ledertasche auf dem Parkplatz aus dem Kindersitz des Einkaufswagen herausgerutscht war. Sofort ließ sie die Karten sperren und suchte alles ab. Mitarbeiter des Marktes halfen ihr dabei – ohne Erfolg.

Die Landeszeitung berichtete über den Fall und bat um Hinweise. Heinke Krippeit lieh sich Geld von ihren Brüdern Gerd und Hans Krippeit. Damit bezahlte sie den Rückflug nach Chicago. Die Reise war abenteuerlich. Am Flughafen in Frankfurt am Main fragte eine Angestellte sie nach ihrer American-Airline-Card. „Da musste ich ihr den Polizeibericht zeigen. Es waren ein paar spannende Momente.“ Man glaubte ihr. Zu Hause ließ sich Heinke Krippeit einen neuen Führerschein und Ersatzkarten erstellen. „Nach zehn Tagen war alles komplett, aber ich habe mich geärgert, dass meine Original-American-Airline-Card von 1983 weg war.“ Drei Wochen später fand sie ihre Karten in dem Briefumschlag wieder. Das Portemonnaie und 400 Euro Bargeld blieben verschwunden. Krippeit ist sich sicher: „Der Dieb hatte drei Wochen ein schlechtes Gewissen.“ Ihre Adresse in Chicago könnte er von ihrem Führerschein abgeschrieben haben. Die 58-Jährige glaubt, dass der Absender weiß, wo das Bargeld geblieben ist. „Ein ehrlicher Finder hätte bestimmt eine kleine Notiz gemacht.“ Zudem warf der Unbekannte den Brief nicht in Rendsburg ein. Mit einer Lupe entdeckte Krippeit, dass die Briefmarken in Hamburg abgestempelt worden waren. Sie ist dem Unbekannten nicht böse. „Ich habe den Eindruck, dass er das Geld brauchte.“ Trotzdem bemerkte sie: „Ich hoffe, dass er ein schlechtes Gewissen beim Ausgeben hatte.“ Zugleich ist sie erstaunt, dass er die Karten zurückschickte. „Er hat sich Mühe gemacht, aber ich kann mich nicht erkenntlich zeigen.“