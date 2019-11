Aktion „Medizin erleben“ in Rendsburg : Die Zeitbombe im Kopf - und wie Imland-Ärzte sie entschärfen

Hirn-Aneurysmen können lebensbedrohlich sein. Das Neurozentrum an der Imland-Klinik macht sie unschädlich, ohne den Kopf des Patienten zu öffnen.

Avatar_shz von Dirk Jennert

04. November 2019, 11:05 Uhr

Rendsburg | Hirnblutungen zählen zu den medizinischen Notfällen, die oft tragisch ausgehen. Jeder zweite Patient verstirbt, noch bevor ein Arzt eingreifen kann. Auslöser ist in vielen Fällen ein Aneurysma, eine Aussackung der Hirnarterie. Die Imland-Klinik ist darauf spezialisiert, Aneurysmen unschädlich zu machen, bevor sie zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Mit dem neuen Chefarzt der Abteilung Radiologie und Neuroradiologie, Privat-Dozent Dr. Christian Wissgott, hat Imland einen Spezialisten für Gehirnoperationen an Bord geholt, der dafür den Schädel der Patienten nicht öffnen muss.

Das vom Computertomographen erzeugte Bild eines Hirn-Aneurysmas erinnert nicht selten an einen Ballon. Doch der Ballon, der Dr. Wissgott und sein Team beschäftigt, ist nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Blut. Und er ist auch mit Ausmaßen von wenigen Millimetern bis mehreren Zentimetern viel kleiner als die bunten Accessoires, die Kindern auf Geburtstagen Freude machen. Wenn eine Schlagader nachgibt und sich somit ihr Querschnitt erweitert, sprechen die Ärzte von einem Aneurysma. Das Problem: Die Elastizität der Gefäßwand nimmt ab, immer mehr Blut sammelt sich an. Die Aussackung kann reißen.

In dem Fall hilft nur eine Operation. Dr. Wissgott stabilisiert dabei das Aneurysma von innen heraus. Sein Instrument ist ein Mikrokatheter, das Implantat eine hochfeine Metallspirale. Über die Leistenarterie wird der Katheter eingeführt. Bis der Mediziner über das Gefäßsystem in den Kopf des Patienten vorgedrungen ist, vergehen nur wenige Minuten. Über Monitore kann der Arzt jederzeit sehen, wo sich der Katheter befindet. Ist die Aussackung im Hirn erreicht, wird die Metallspirale platziert. Sind die Spezialisten mit der Position zufrieden, wird das Implantat mit Strom abgestoßen. Das Prinzip: Der dünne Draht soll den Blutfluss in der Aussackung unterbinden. Das Blut verklumpt, das Aneurysma kann sich nicht weiter ausdehnen, und die Gefahr eines Risses ist gebannt. „Ab einer Aneurysmengröße von vier Millimetern fängt man an, das zu behandeln“, sagt Wissgott. Ein Durchmesser von 50 bis 55 Millimetern gilt als kritisch.

Nicht jede Aussackung lässt sich jedoch auf diese Weise behandeln. Die Mediziner untersuchen akribisch, ob eine Metallspirale zum Einsatz kommen kann oder aber eine Abklemmung durch einen Metallclip erfolgen muss. Für Letzteres ist der Imland-Neurochirurg Professor Dr. Andreas Stark zuständig, der dafür minimalinvasiv die Schädeldecke öffnet, um den Clip zu platzieren.

Aneurysmen können zu Schlaganfällen führen. Entsprechend angetan ist Professor Dr. Ulrich Pulkowski, Chefarzt der Abteilung Neurologie und Schlaganfall, davon, dass die Imland-Klinik ihre medizinischen Möglichkeiten erweitert hat. „In der Schlaganfallbehandlung gibt es nun nichts mehr, was wir nicht behandeln können“, sagt Pulkowski. Das Team des Neurozentrums arbeite auf höchstem überregionalen Niveau.

Dadurch ergibt sich ein weiterer Vorteil, denn Patiententransporte in die Universitätsklinik bei besonders schwierigen Fällen sind nicht mehr nötig. Für die Vorbereitung und den Transport nach Kiel musste man stets bis zu 90 Minuten einkalkulieren. Diese Zeit kommt jetzt der Therapie und damit dem Patienten zugute.