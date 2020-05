Mit Video : Die Wolle muss runter: Schafe tragen nun Sommerfrisur

Im Tierpark Arche Warder werden die Vierbeiner geschoren.

von Helma Piper

10. Mai 2020, 15:59 Uhr

Während viele Menschen vor kurzem noch sehnlichst darauf gewartet haben, wieder zum Friseur gehen zu können, stieß die Aussicht auf eine schicke Sommerfrisur bei einigen Schafen des Tierparks Arche Warder offenbar nicht auf große Zustimmung. Jedenfalls wurde der Besuch der Schafschererin bereits von einem demonstrativen Blöken begleitet, noch bevor sie an die Arbeit gehen konnte.

Traditionell werden die Tiere des Zentrums für seltene Nutztierrassen im Frühjahr geschoren. Normalerweise geschieht das im Rahmen eines Aktionstages, an dem die Besucher den Schafscherern über die Schulter sehen können. Doch aufgrund der Einschränkungen durch das Corona-Virus wurde der Aktionstag abgesagt und die Schafschur fand in einer ausgelagerten Halle statt. Aber das war nicht die einzige Änderung. Nachdem Andreas Fick, der viele Jahre die Schafe der Arche geschoren hatte, sein Handwerk niedergelegt hat, war mit Anke Schäfer dieses Mal ein weiblicher Schafscherer bei der Arbeit.

Da half auch kein Blöken: Mit einem gekonnten Griff fixierte die Schafschererin ihre nächste „Kundin“ auf einer Bodenplatte und setzte ihre Maschine an. „Ich arbeite nach der australischen Bodenschur“, erklärte Anke Schäfer. Im Gegensatz zur Bankschur, bei der das Schaf auf einem kleinen Podest „sitzt“, befindet sich das Schaf bei der Bodenschur direkt auf dem Boden. „Das ist entspannender für den Rücken des Scherers und schonender für die Tiere“, findet Anke Schäfer. Denn bei der Bankschur müsse das Tier die ganze Zeit auf Körperspannung gehalten werden, was für beide Parteien gleich anstrengend sei.

Die Schnitt-Technik ist bei der Bodenschur vorgegeben. Beginnend auf dem Bauch, geht es über das linke Hinterbein hoch bis zu Hals und Kopf und dann auf der rechten Seite wieder runter. „Im Durchschnitt brauche ich fünf Minuten, um ein Schaf aus der Wolle zu wickeln“, scherzt Anke Schäfer. Da Schafscherer kein Lehrberuf ist, hat sie sich ihr Wissen über die Jahre selbst angeeignet und Lehrgänge besucht.

„Wenn die ersten, frischgeschorenen Schafe wieder in ihr Gehege kommen sind ihre Artgenossen erst einmal irritiert, da sie sie nicht gleich erkennen“, weiß Carolin Reimertz, die für das Schaf- und Zeigerevier des Tierparks zuständig ist. Selbst die Lämmer brauchen oft einen kurzen Moment, um sich an das neue Aussehen ihrer Mutter zu gewöhnen. Bereits vor der Schur werden den Schafen auch die Klauen geschnitten. Da die Schafe in der Arche hauptsächlich auf Grasland laufen, fehlt der natürlich Abrieb. „Und wenn wir sie sowieso schon hoch haben, bietet sich das ja an, das gleich mitzumachen“. Bis zu fünf Kilo kann die Wolle eines großen Schafes wiegen. „Die guten Wollvliese packen wir ein und bieten sie Hobbyspinnern zum Kauf an, der Rest geht zum Wollgroßhandel“, sagt Reimers.

Allein von der Arche Warder müssen rund 400 Schafe eine Sommerfrisur bekommen. „Das können wir aber nicht in einem Rutsch machen“, erklärt die Revierleiterin. Da seien mehrere Termine nötig. Doch die sind in diesem Jahr ohne Publikum.