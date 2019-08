Die wahre Geschichte einer KGB-Spionin: Spannend und wirr

von Andrea Lange

Rendsburg | Als vollkommen unvermittelt zwei Agenten des MI5, dem britischen Inlandsgeheimdienst, vor der Tür der 85-Jährigen Joan Stanley (Judi Dench) stehen, weiß sie, dass die Tage der Geheimnisse vorüber sind. Sie wird des Hochverrates an ihrem Land beschuldigt.

Über sechzig Jahre zuvor studiert sie an der renommierten Universität Cambridge, die mit ihren Idealisten und Freigeistern eine große Faszination auf sie ausübt und sie unausweichlich in eine andere Welt hineinzieht. Schon bald schließt sie Freundschaft mit ihren russischen Kommilitonen Sonya (Tereza Srbova) und Leo (Tom Hughes). Eine Freundschaft, die Joan später, als sie in einer streng geheimen Einrichtung der Regierung arbeitet und forscht, vor eine folgenschwere Entscheidung stellt...

Der Film „Geheimnis eines Lebens“ (Original „Red Joan“) von Trevor Nunn, aktuell zu sehen im Schauburg Filmtheater Rendsburg, ist eine Filmbiografie, die auf einer wahren Begebenheit basiert, und die Geschichte von Melita Norwood erzählt. Der Film bleibt durch zahlreiche actionreiche Szenen sowie gute schauspielerische Leistungen spannend, ist jedoch zwischendurch etwas verwirrend, da er ständig zwischen Joans Gegenwart und Vergangenheit wechselt. Hier sollte man eine gute Portion an Aufmerksamkeit mitbringen, um den Faden nicht zu verlieren.

Besonders geschickt wird die Musik eingesetzt. Sie unterstreicht die jeweilige Stimmung perfekt, ist dennoch nicht zu auffällig und bleibt in spannenden Momenten auch ganz weg. Abgesehen von Action überzeugt der Film auch mit Sentimentalität und der Tatsache, dass sich in manchen Szenen ein Schmunzeln einfach nicht unterdrücken lässt.

Der Film „Geheimnis eines Lebens“ ist somit sehr sehenswert, insbesondere für diejenigen, die ein wenig nachdenken oder sogar grübeln wollen, wenn sie aus dem Kino kommen, statt sich „nur“ unterhalten zu lassen.