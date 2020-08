Die steile Lernkurve bei Corona

Imland-Chefärzte ziehen eine Zwischenbilanz

Avatar_shz von Dirk Jennert

31. August 2020, 10:20 Uhr

Rendsburg | Mit dem Computertomographen (CT) können Ärzte das Innere eines Patienten sichtbar machen. Noch vor einem halben Jahr ahnte niemand, dass sich dieser Vorteil sogar bei Patienten auszahlt, die am Coranavirus erkrankten. Doch die Bilder aus der High-Tech-Maschine liefern den Ärzten entscheidende Hinweise darauf, ob Symptome wie Husten und Fieber auf eine Lungenentzündung zurückzuführen sind oder auf Covid-19. An der Imland-Klinik zählt die Untersuchung im Computertomographen bei Corona-Verdacht mittlerweile zur medizinischen Routine.

Sechs Monate ist es her, dass in Schleswig-Holstein die erste Corona-Infektion bekannt wurde. „Bis Anfang März gab es dazu weniger als eine Handvoll medizinischer Publikationen“, sagt Professor Dr. Nour Eddine El Mokhtari, Chefarzt der Imland-Abteilung Kardiologie, Pneumologie und Innere Medizin. Dann stiegen im Norden die Infektionszahlen. Seitdem haben landesweit Ärzte und Pflegekräfte umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit Corona und der sich daraus ergebenden Krankheit gemacht und ihre Erfahrungen mit Kollegen geteilt.

Auch an der Imland-Klinik war die Lernkurve steil, betonen El Mokhtari und sein Kollege Dr. Nils Haake, Chefarzt der Intensivmedizin. Beispiel CT: Bei einer gewöhnlichen Lungenentzündung ist meist nur ein Lungenflügel betroffen, bei Covid-19 hingegen sind es beide Flügel, und zwar großflächig. „Zudem sehen auf den CT-Bildern einige Bereiche der Lunge getrübt wie Milchglas aus“, sagt El Mokhtari. Die Mediziner können anhand der computererzeugten Aufnahmen auch Rückschlüsse auf die Therapie ziehen. Haake: „Es hilft uns dabei zu erkennen, ab wann beatmet werden muss.“

Eine umfangreiche Diagnostik ist auch deswegen nötig, weil Covid-19 irreführende oder – in der ersten Krankheitsphase – wenige Fährten legt. Einige Coronapatienten schätzen ihren Gesundheitszustand viel positiver ein, als er es in Wirklichkeit ist. „Manche Patienten haben gar keine Luftnot empfunden, obwohl wir anhand der Untersuchung genau sehen konnten, dass der Luftaustausch nicht mehr optimal funktioniert“, so Haake. Andere wiederum kamen mit einem falschen Verdacht in die Klinik. Sie fühlten sich benommen, hatten neurologische Ausfälle. Der erste Verdacht: Schlaganfall. Tatsächlich war es Covid-19.

Aus diesen Erfahrungen leiteten die Mediziner bereits in einer frühen Phase der Infektionswelle die für sie entscheidende Erkenntnis ab, es nicht mit einer auf die Lungen fokussierten Krankheit zu tun zu haben. Corona wirkt sich auf den gesamten Organismus aus, etwa auf Herz und Nerven. Das diagnostische Verfahren wurde immer weiter ausgefeilt.

Gleichzeitig wurden die organisatorischen Abläufe immer weiter präzisiert. Innerhalb der Notaufnahme ist ein baulich abgetrennter Isolationsbereich eingerichtet worden, der nur durch Schleusen betreten und verlassen werden kann. Auf der Intensivstation gibt es eine spezielle Intensivstation. So wurde verhindert, dass sich das Coronavirus innerhalb des Krankenhauses ausbreiten kann. Als großes Plus empfinden die Ärzte, dass das Krankenhaus eigene Testkapazitäten aufgebaut hat. El Mokhtari: „Unser Labor liefert innerhalb von drei bis vier Stunden Ergebnisse.“ Imland war die erste Klinik im Land, die alle stationär aufgenommenen Patienten auf eine Corona-Infektion getestet hat. Auch bei den Antikörpertests zählte das Krankenhaus – hier gemeinsam allerdings mit anderen – zu den Vorreitern.

Corona ist für alle Beteiligten eine Extremerfahrung. Einige der 28 bei Imland behandelten Covid-19-Patienten wurden über mehrere Monate behandelt, davon durchschnittlich 21 Tage auf der Intensivstation (normal bei anderen schweren Erkrankungen sind weniger als zehn Tage). Den Patienten ist bewusst, welche Folgen es haben kann, zumal Covid-19 ihnen bei einem schweren Verlauf die Kraft raubt. „Sie fühlen sich schlapp und sehr krank“, sagt Chefarzt Haake, „die meisten haben Angst, daran zu versterben.“ Medikamente mit bahnbrechender Wirkung gibt es bisher nicht, auch das hochgelobte Remdesivir ist nach den Erfahrungen der Ärzte kein Durchbruch. Das Medikament ist bei Imland ständig verfügbar und kann schwere Krankheitsverläufe unter bestimmten Umständen mildern, hat aber in Studien bei Patienten mit schweren Verläufen keinen Nutzen gezeigt.

Auch Ärzte und Pflegekräfte stehen seit Ausbruch der Pandemie unter starkem Druck, aber sie fühlen sich dem gewachsen. Nils Haake: „Im ganzen Haus kann man ein extremes Gefühl der Verantwortung spüren. Allen ist bewusst, dass unsere Klinik in dieser Zeit ganz besonders gebraucht wird.“ Das sieht Nour Eddine El Mokhtari genauso: „Wir haben klare Regeln des Umgangs und zum Schutz aller – auch wenn es manchmal belastend ist, fünf Stockwerke mit Mund-Schutz-Maske hochzulaufen.“