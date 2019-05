„Die Slowakei wird oft vergessen“

Silvia Henck will ihr Heimatland bekannter machen – auch auf der Kieler Woche

von Kay Müller

23. Mai 2019, 21:16 Uhr

Kiel | Das „EU-Parlament der Schleswig-Holsteiner“ hat getagt. Im Kieler Landtag hat unsere Aktion Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammengeführt. Die Leserinnen und Leser gaben in einer engagierten Debatte Europa eine Stimme. Fazit: Wir müssen mehr für Europa tun. In einer Serie stellen wir die Europäer vor.

Warum sie Anfang der 90er-Jahre nach Deutschland kam? Silvia Henck überlegt nicht lange: „Natürlich wegen der Liebe“, sagt die heute 46-jährige Slowakin. Nächstes Jahr feiert sie mit ihrem deutschen Mann silberne Hochzeit. Doch im Herzen trägt sie immer noch ihre Heimat. Denn die ist auch ein bisschen ihr Beruf. Auf verschiedenen Märkten verkauft sie slowakische Spezialitäten. Am besten ginge Brimsen – ein gesalzener Schafskäse. „Aber ganz anders als ihn viele Deutsche kennen“, sagt Henck. In diesem Jahr wird sie ihren Stand auch auf dem Markt der Nationen auf der Kieler Woche aufbauen – zum ersten Mal wird die Slowakei dort vertreten sein. „Das freut mich ganz besonders, denn die Slowakei wird in Europa oft vergessen – ein unentdecktes Land“, sagt die Gastronomin. Deswegen werde auch ihre Schwester aus der Slowakei anreisen, die dort Geografie unterrichtet. Sie könne den Kielern ihre Heimat näherbringen. „Denn manchmal werden wir noch mit Slowenien verwechselt oder die Menschen glauben, dass es die Tschechoslowakei noch gibt.“ Die existiert allerdings nur noch als Schriftzug auf dem slowakischen Bier, das es bei Henck zu kaufen gibt.

Es ist auch ein Teil ihre regionalen Identität, die für Henck die Heterogenität Europas ausmacht. „Die geht mir in der EU zu stark verloren“, klagt die Gastronomin. „Als ich das letzte Mal in die Slowakei gefahren bin, sah das da schon fast so aus wie hier: Siemens, Kaufland, Lidl – ich habe gedacht: Bist Du noch in Deutschland?“

Dass die kulturellen Unterschiede in der EU bestehen bleiben, das ist der Slowakin wichtig, deswegen ist ihr Lieblingsland Bayern – „weil es dort so viele Trachten gibt und die Menschen ihre Traditionen bewahren“. Die Schleswig-Holsteiner nimmt sie zwar auch traditionsbewusst, aber offener wahr. „Die können gut feiern. Und sie sagen, was sie denken – genau wie ich.“

Henck ist ein politisch interessierter Mensch. An der EU schätzt sie die Reisefreiheit, aber die bringe auch Probleme. „Ich kann verstehen, dass die Menschen aus meiner Heimat nach Deutschland kommen, weil sie hier viel mehr Geld verdienen können. Aber was bringt das, wenn dann in der Slowakei Menschen aus der Ukraine arbeiten, weil die in ihrer Heimat noch weniger verdienen?“ Und davon, dass EU-Ausländer in Nachbarländern Sozialleistungen bekommen, hält sie gar nichts. „Es gibt genug Leute, die arbeiten können, es aber nicht wollen.“

Doch Politik sei ein schweres Geschäft, mit Berufspolitikern wolle sie nicht tauschen: „Das ist der Grund, warum ich lieber Bier verkaufe.“ Vielleicht macht sie das irgendwann auch wieder in ihrer Heimat, denn irgendwann will Silvia Henck zurück in die Slowakei – wann, das weiß sie aber noch nicht. Und vor allem muss sie noch den Menschen überzeugen, wegen dem sie vor über einem Vierteljahrhundert nach Deutschland kam. „Mein Mann muss mit, aber im Moment stehen die Chancen erst bei 70:30.“