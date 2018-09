Meisterschaft : Die Schafherde voll im Griff

Deutsche Hütehund-Meisterschaft: Eckhard Sievers holt Vize-Titel. Border Collies aus Meggerdorf gehören deutschlandweit zur Spitze.

von Hans-Jürgen Kühl

24. September 2018, 13:19 Uhr

Als Deutsche Vizemeister sind Eckhard Sievers und sein Border Collie „Cap“ von den nationalen Hütewettkämpfen in Thüringen zurückgekehrt. Damit hat Sievers seiner eindrucksvollen Trophäensammlung eine weitere Medaille hinzufügen können. Der Meggerdorfer hat bereits drei Deutsche Meistertitel sowie nunmehr sechs nationale Vize-Meisterschaften auf seinem Konto.

Im Frühling erscheint eine Rangliste, die für Eckhard Sievers und die anderen deutschen Trial-Asse von entscheidender Bedeutung ist. Jeweils vom Sommer bis zum darauffolgenden Frühjahr finden landauf, landab regionale Meisterschaften statt, die gleichzeitig als Qualifikationsturniere für die nächste Hütehund-Europameisterschaft dienen. Die besten acht Hunde der deutschen Rangliste (plus die Nr. 9 und 10 als Reservehunde) dürfen bei der EM an den Start gehen. Bei der Vulkaneifel-Meisterschaft sammelte Sievers im März mit seinen Hunden die letzten benötigen Punkte: Border Collie „Cap“ qualifizierte sich als Dritter, „Joe“ als Sechster der deutschen Hütehund-Rangliste für die EM, die vor einem Monat im tschechischen Tichá stattfand.

Meggerdorf war bei diesen Titelkämpfen mit 105 Hunden aus 15 Ländern ziemlich gut vertreten. Denn von den zehn Hunden des Teams Deutschland erblickten immerhin sechs in Meggerdorf das Licht der Welt. Neben seinen eigenen Startern „Joe“ und „Cap“ stammten auch „Gismo“ von Dr. Viola Hebeler (Nordrhein-Westfalen), „Damon“ von Sonja Müller (Niedersachsen) sowie „Win“ und „Star“ von Hendrik Kienker (Mecklenburg-Vorpommern) aus der Border Collie-Zucht von Eckhard Sievers. Die Deutschen haderten mit der aus ihrer Sicht unfairen Schafauswahl der tschechischen Organisatoren, und so konnte Sievers bei seiner insgesamt 16. EM-Teilnahme nicht an seine Erfolge von 2004 (Niederlande) und 2009 (Schweiz) anknüpfen, als er es jeweils bis ins Finale schaffte und beide Male Rang 6 belegte.

Bei den Deutschen Meisterschaften im thüringischen Crawinkel ging Sievers nun wie bei der EM mit „Joe“ und „Cap“ an den Start. Auch bei der DM war die Schafauswahl ein Thema, denn die Merinoschafe, mit denen es die Hütehunde zu tun hatten, sind „groß wie Ponys, zeigen kein normales Fluchtverhalten, ignorieren den Hund oder gehen auf ihn los“ (Sievers). „Joe“ habe sich am ersten DM-Tag in „bestechender Form“, tags darauf hingegen als „Totalausfall“ präsentiert, berichtet Sievers. Gut, wenn man noch ein zweites heißes Eisen im Feuer hat. Anstelle des indisponierten „Joe“ sprang „Cap“ in die Bresche.

Im Finale mussten die Hunde zwei zehnköpfige Schafsherden durch Parcours‘ führen und vereinen, die große 20-köpfige Herde dann durch Tore treiben, in einem sogenannten Shedding-Ring (Durchmesser: 36 Meter) versammeln und mithilfe ihres zweibeinigen Teamkollegen fünf mit roten Halsbändern markierte Tiere aus der Herde isolieren und einpferchen. Was wegen der widerspenstigen Merinoschafe kein Finalteilnehmer schaffte. Aber „Cap“ sammelte die zweitmeisten Punkte: 101 von möglichen 170 – nur fünf weniger als die gebürtige Meggerdorferin „Win“ von Hendrik Kienker. „Cap hat im Finale einen klaren Kopf bewahrt und alle schwierigen Situationen mit Bravour gemeistert“, lobt Sievers seinen Hund.

Dass der Meggerdorfer als Deutscher Vizemeister nach Hause kommt, kennt man schon. Seine vielen Vizemeister-Titel (2007, 2010, 2011, 2013, 2015 und nun 2018) hatten Sievers in Trial-Kreisen schon den Spitznamen „Ballack“ (wegen der ähnlich gearteten Erfolge von „Vizekusen“ Leverkusen) eingebracht. Mit seinem „Sid“ hat Sievers bei nationalen Titelkämpfen aber auch schon dreimal ganz oben gestanden (2011, 2014 und 2016). Die nächsten Ziele des Meggerdorfers sind die Heim-EM 2019 in Nordfriesland sowie die DM 2019 und die WM 2020 (Austragungsorte stehen noch nicht fest). Bei der DM und der WM will er neben „Joe“ und „Cap“ gern auch schon seine neue Nachwuchshoffnung präsentieren: die jetzt knapp zweijährige „Dell“ aus seiner eigener Zucht, die aus Sicht von Sievers alle Qualitäten für einen zukünftigen Trial-Champion mitbringt.