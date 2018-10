Handball : Die richtige Reaktion gezeigt

In der Handball-Landesliga der Männer schlägt der TSV Alt Duvenstedt den Kieler MTV mit 34:30. Bei den Frauen kassiert die HSG Fockbek/Nübbel die erste Niederlage.

von Joachim Hobke

22. Oktober 2018, 15:26 Uhr

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Fockbek/Nübbel mussten im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die SH-Liga einen ersten Dämpfer hinnehmen. Bei Mitabsteiger HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve verlor das Team von Trainer Olaf Keck mit 30:31 und rutschte auf Platz 3 der Tabelle ab. Besser machte es die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg, die daheim mit 22:20 gegen den Bredstedter TSV II gewann und auf Rang 2 vorrückte. Bei den Männern feierten der TSV Alt Duvenstedt (34:30 gegen den Kieler MTV) und die HSG Eider Harde II (24:21 gegen Pahlhude/Tellingstedt) Siege. Der Büdelsdorfer TSV (31:33 gegen HSG Störtal Hummeln) und die HSG Schülp/Westerrönfeld/RD II (31:43 gegen HSG Tills Löwen) verloren.

Männer Nord

TSV Alt Duvenstedt – Kieler MTV 34:30 (17:12)

Die Alt Duvenstedter zeigten die von Trainer Thomas Carstensen geforderte Reaktion auf die Acht-Tore-Klatsche in Mönkeberg im Spiel zuvor. „Das war eine deutliche Steigerung. Wir haben über weite Strecken gut gespielt“, resümierte Carstensen zufrieden. Vor allem dem Tempospiel der Gastgeber hatten die Kieler wenig entgegenzusetzen. Carstensen: „Wir haben viele Tore aus der zweiten Welle gemacht.“ Von Beginn an kontrollierte der TSV die Partie, lag mehrfach mit sieben Toren vorne (13:6, 14:7, 17:10, 31:24). Am Ende nutzte Carstensen die deutliche Führung, um die Spielanteile gleichmäßig zu verteilen. „Durch die vielen Wechsel in der Schlussphase kamen wir etwas aus dem Rhythmus und haben einen höheren Sieg verschenkt. Unterm Strich gibt es aber wenig zu meckern“, so Carstensen, der aus einer starken Teamleistung den 15-fachen Torschützen Jannek Kalbus hervor hob. „Er hat ein Klassespiel gemacht und ist ohne Fehlversuch geblieben.“

Tore für den TSV Alt Duvenstedt: Kalbus (15/6), Voß (7), Höpfner (4), Kühl (2), Feick (2/2), Müller (1), Nickels (1), Pfeiler (1), Kossek (1).

HSG Eider Harde II – SG Pahlhude/Tellingstedt 24:21 (11:11)

In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber noch Probleme mit der SG. „Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen und im Angriff zu viele Chancen vergeben“, kritisierte HSG-Coach Thore Kuhrt mit Blick auf das 11:11 zur Pause. Mit neuem Personal im zweiten Durchgang lief es dann besser. Die Abwehr um Magnus Kaack im Zentrum stabilisierte sich, Torhüter Thies Brüggmann erwies zudem als sicherer Rückhalt. In der Offensive setzten Thorben Feige und Ole Simon Ahrendt Impulse. Über 16:13 (37.) und 21:16 (51.) strebte die HSG-Reserve Saisonsieg Nummer 4 entgegen, der nach Ansicht von Kuhrt auch „völlig verdient“ war. „Über 60 Minuten waren wir die bessere Mannschaft.“

Tore für die HSG Eider Harde II: Feige (5), Jöns (3), Plöhn (3), M. Kaack (3), Kock (3/1), Ahrendt (2), J. Kaack (2), Oeltjen (2), Petersen (1).

Männer Süd

Büdelsdorfer TSV – HSG Störtal Hummeln 31:33 (16:17)

„Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, meinte ein enttäuschter BTSV-Coach Armin Kortz nach Spielschluss. Die Gastgeber verschenkten leichtfertig einen Punkt. Nach dem 31:32 (59.) hatten die Gastgeber noch genügend Zeit für den Ausgleichstreffer, doch zum Torabschluss kam man gar nicht erst, weil der Ball durch einen technischen Fehler hergeschenkt wurde. Kortz: „Das war sehr ärgerlich.“ Der finale Treffer der HSG zum 33:31-Endstand hatte nur noch statistischen Wert. „Wir haben uns heute durch eine schwache Abwehrleistung um ein besseres Ergebnis gebracht“, resümierte Kortz. „Vor allem im Mittelblock standen wir nicht gut.“ So kamen die Gäste immer wieder zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Auch eine Manndeckung gegen HSG-Spieler Jonas Langmaack in der Schlussphase brachte keine Besserung. „Danach haben die Störtaler die größeren Räume geschickt genutzt“, so Kortz.

Tore für den Büdelsdorfer TSV: Möller (12/6), Ewert (8/1), J. Wilhelm (5), Schmitt (2), Ramm (2), Mees (1), Kiehn (1).

HSG Schülp/Westerrönfeld/RD II – HSG Tills Löwen 31:43 (11:19)

Sein Heimdebüt hätte der neue HSG-Coach Thomas Eberlein sicherlich gerne erfolgreicher gestaltet. Doch eine schwache Abwehrleistung stand einem besseren Ergebnis im Weg. „43 Gegentore sind schon eine Hausnummer. Allerdings waren bei den Löwen auch zwei, drei Spieler dabei, die wissen, wie man mit einem Ball umgeht“, sagte Eberlein. So lief man von Beginn an einem einem Rückstand hinterher, der kontinuierlich anwuchs. 5:11 (16.), 11:21 (32.), 21:34 (49.) hießen die Stationen bei der fünften Saisonniederlage der HSG. Dennoch sieht Eberlein sein Team auf einem guten Weg. „Der Angriff hat überzeugt. Da waren viele gute Sachen dabei. Wir müssen weiter an uns arbeiten.“

Tore für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II: Wiese (8), Bernhardt (5), Lindhorst (4), Seeck (4), Albrecht (4/3), Olf (2), Hartwig (2), Voigt (1), Claußen (1).

Frauen Nord

HSG Weddingst./Hennstedt/Delve – HSG Fockbek/Nübbel 31:30 (16:12)

„Wir werfen 30 Tore, gewinnen aber nicht“, haderte Fockbeks Coach Olaf Keck mit dem schwachen Abwehrverhalten seiner Spielerinnen. Immer wieder ließ man die Weddingstedterinnen ungehindert zum Torwurf kommen. Die Folge war ein Sieben-Tore-Rückstand (7:14) nach gut 18 Minuten. „Wir haben leider zu spät den Kampf angenommen.“ Zwar kamen die Gäste in der zweiten Halbzeit bis auf einen Treffer heran (28:29, 29:30, 30:31), schafften aber nie den Ausgleich. „Das war eine unnötige und ärgerliche Niederlage“, so Keck. Für Unmut beim HSG-Coach sorgte aber nicht nur das nackte Ergebnis, sondern auch die Begleitumstände. „Das Ganze glich mehr einer Provinzprügelei denn einem Handballspiel. Der Schiedsrichter war leider überfordert und hat die Härte des Gegners nicht unterbunden.“ Höhepunkt war ein Tritt einer Weddingstedterin in den Allerwertesten von Hanna Götz direkt nach dem Abpfiff. Keck: „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Zwar hat sich die Spielerin mittlerweile bei uns entschuldigt, aber so etwas geht gar nicht.“

Tore für die HSG Fockbek/Nübbel: L. Kurbjuhn (16/4), A. Scheller (5/3), Mittelstät (2), Götz (2), D. Scheller (2), Sieck-Pahl (1), M. Ehlers (1), Walter (1).

HSG Schülp/Westerrönfeld/RD – Bredstedter TSV II 22:20 (10:12)

Trotz eines Fehlstarts (1:6, 8.) feierten die Westerrönfelderinnen bereits den fünften Sieg in Folge. „Am Anfang haben wir überhaupt nicht gekämpft, später haben es die Mädels aber richtig gut gemacht“, sagte HSG-Coach Sönke Marxen, der von einem „glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg“ für seine Mannschaft sprach. Bis zur Pause hatten sich die Gastgeberinnen auf zwei Tore (10:12) herangearbeitet. Alicia Ganske gelang kurz nach Wiederanpfiff beim 12:12 (37.) der erste Gleichstand, Sandra Krysik beim 14:13 (39.) die erste Führung für die HSG. Bis zum 19:19 (55.) stand die Partie auf des Messers Schneide, dann hatte die Jüngste im Westerrönfelder Team ihren großen Auftritt: Mit drei Treffern in Folge zum 22:19 sorgte die A-Jugendliche Marieke Peters für die Entscheidung. Marxen: „Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie die beiden hart erkämpften Punkte mitnimmt.“

Tore für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Jöhnk (8/3), Peters (3), Laßen (2), Krysik (2), Ganske (2), Sienknecht (2), Gosch (1), König (1), Lindhorst (1).