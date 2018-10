Rendsburg : Die Rendsburger nehmen Abschied vom Supersommer

Der letzte warme Tag: Wie haben ihn die Menschen in Rendsburg genutzt?

von Andrea Lange

17. Oktober 2018, 18:32 Uhr

Rendsburg | Der Wetterbericht verkündet das Ende eines ungewöhnlich langen, heißen Sommers. Glaubt man den Wetterfröschen, war gestern der letzte Tag des Jahres mit über 20 Grad. Ein Grund, noch einmal ein Eis in der Sonne zu essen. So wie Lilith: „Minzeis – das schmeckt lecker“, sagt die Neunjährige. Viel Sonne tut aber nicht nur Mensch, sondern auch Gemüse gut, weiß Wochenmarkt-Beschicker Ingo Reese. Ob Tomaten, Bohnen oder Blumenkohl: „Das Gemüse reift durch die lange Wärme schön“. Kollegin Anke Rosenbaum findet: „Die Kunden sind bei diesem Wetter aufgeschlossener.“ Hans-Jürgen Mumm nutzte das schöne Wetter, um auf dem Schiffbrückenplatz seine Fußballzeitung zu lesen. Später geht es mit einer Tasse Kaffee auf die Terrasse. So einen Sommer habe er noch nie erlebt.