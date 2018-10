Die Renaissance des Ländlichen

Interview mit Erfdes Bürgermeister Thomas Klömmer / Das Leben auf dem Dorf wird wieder attraktiv / Neues Bauland und Digitalisierung

von Helma Piper

22. Oktober 2018, 12:20 Uhr

Thomas Klömmer (CDU) stieg bereits mit 14 Jahren in die Politik ein und hat zahlreiche Ehrenämter inne. Seit 2013 ist er auch Bürgermeister von Erfde. Im Interview mit LZ-Mitarbeiter Peter Thomsen spricht der 36-Jährige über den Ausbau des Tourismus und die Digitalisierung.



Herr Klömmer, Sie sind in dem benachbarten Norderstapel aufgewachsen und wohnen jetzt mit Ihrer Familie in dem ländlichen Zentralort Erfde. Viele Themen beschäftigen sich mit der Zukunft des ländlichen Raumes. Was steht für Sie ganz oben auf der Agenda?

Ganz oben steht für mich, Erfde liebens- und lebenswert zu erhalten und weiter auszubauen. Unserer Lage zwischen den vier Kreisstädten Husum, Heide, Rendsburg und Schleswig müssen wir als Chance verstehen und nutzen. Wir haben in den letzten Jahren das Betreuungsangebot und somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserer kommunalen Kindertagesstätte und in unserer Grund- und Gemeinschaftsschule an die heutigen Bedürfnisse der berufstätigen Eltern angepasst.

Außerdem bieten wir jungen Familien im Heidkoppelring attraktive Baugrundstücke für etwa 50 Euro pro Quadratmeter voll erschlossen zum Kauf an und werden auch in Zukunft attraktives Bauland zu bezahlbaren Preisen in attraktiven Lagen anbieten können.

Nun gilt es im nächsten Schritt an der B 202 endlich zur Umsetzung unseres neuen Gewerbegebietes zu kommen, um unseren hiesigen und auswertigen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich in Erfde zu erweitern, beziehungsweise neu ansiedeln zu können, damit auch neue Arbeitsplätze in unserer Gemeinde entstehen. Eine weitere Herausforderung ist der Ausbau des Tourismus, wo ich noch immer die Hoffnung habe, dass wir in den nächsten Jahren im Ortsteil Bargen an der Eider etwas entwickeln können.



Die Demografie wird vor allem ländliche Räume treffen. Welche Maßnahmen muss man als Gemeinde einleiten, um junge Menschen an die Dörfer zu binden?

Mein Gefühl, und das wird von unseren Zahlen unterstützt, sagt mir, dass die Dörfer momentan gerade in Schleswig-Holstein eine Renaissance erleben und dass viele Menschen inzwischen aus den großen Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet, Berlin oder Hamburg Immobilien für ihren Erstwohnsitz erwerben und die Vorzüge der Dörfer und des ländlichen Raumes sehr zu schätzen wissen. Vor allem da in Schleswig-Holstein ja die glücklichsten und zufriedensten Menschen leben. Einer der wichtigsten Punkte ist hier aus meiner Sicht das schnelle Internet und ich bin sehr froh, dass die Bürgerinnen und Bürger in unseren 22 Gemeinden des Breitbandzweckverbandes Mittlere Geest das genauso sehen und sich momentan sehr zahlreich für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Ich rechne fest damit, dass wir die erforderliche Anschlussquote bis spätestens Ostern 2019 in allen Gemeinden erreichen und dann sofort mit dem Ausbau starten können. Durch die Digitalisierung, vor allem in der Arbeitswelt, wird das Thema Home Office immer mehr an Bedeutung gewinnen und den Menschen ermöglichen, im ländlichen Raum zu wohnen und von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht eine große Chance.

Weiter müssen die Dörfer den momentanen durch die boomende Wirtschaft bestehenden Geldsegen aus Brüssel, Berlin und Kiel in Form von Förderprogrammen nutzen. So hat Erfde im vergangenen Jahr das sogenanante Ortskernentwicklungskonzept erstellt, um zukünftig an die GAK-Mittel rankommen zu können und darüber bereits im vergangenen Jahr das Jugendzentrum gefördert bekommen.

Aktuell hat das Land Schleswig-Holstein uns in die Städtebauförderung aufgenommen und wir sind momentan dabei, die erforderlichen Vorarbeiten zu leisten, welche wir 2019 abschließen werden. Gerade dieses Programm bietet umfassende Investitionsmöglichkeiten für unsere Gemeinde im Bereich des Ortsbildes und der Sportstätten in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Um auch im sportlichen Bereich attraktiv zu bleiben, sind wir momentan ebenfalls dabei, mit Hilfe des Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung eine Sportentwicklungsplanung für unsere Gemeinde zu erstellen.

Letztlich sind wir aus meiner Sicht aber auch nur gemeinsam in der Landschaft stark und haben daher als Gemeinde Erfde auch ein großes Interesse daran, dass sich unsere Umlandgemeinden positiv entwickeln, um den Herausforderungen der Zukunft sich aktiv zu stellen. Hier gibt es gerade bei der landärztlichen Versorgung erste gute Gespräche, um zum Beispiel dieses wichtige Thema zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und zukunftsfest anzupacken. Weiter wird über den neuen Regionalnahverkehrsplan unseres Kreises Schleswig-Flensburg gerade der ÖPNV neu aufgestellt und unsere Anbindung zum Beispiel an die Kreisstadt Schleswig deutlich verbessert. Es sind viele kleine Stellschrauben, welche zeitgleich gedreht werden müssen und damit zur deutlichen Attraktivitätssteigerung unserer Gemeinde beitragen können.



Gibt es in Erfde genügend günstigen Wohnraum und günstige Baugrundstücke zu erwerben?

Wenn ich mir die Grundstückspreise in anderen ländlichen Zentralorten, beziehungsweise Unterzentren in Schleswig-Holstein anschaue, dann sind wir mit knapp 50 Euro pro Quadratmeter für voll erschlossenes Bauland gut aufgestellt. Was uns aus meiner Sicht fehlt, sind attraktive Mietwohnungen. Hier gibt es von Seiten der Gemeinde erste Überlegungen, zukünftig in Neubaugebieten zumindest in Teilen auch Mehrfamilienhäuser mit mehr als zwei Wohneinheiten zuzulassen.

Zudem gibt es in unserer Gemeinde momentan auch zahlreiche Überlegungen von privaten Investoren, in diesem Bereich tätig zu werden. Auch im gewerblichen Bereich wird sich in den nächsten Jahren einiges tun.