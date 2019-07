kolumne: Guten Morgen : Die muskulösen Oberkörper der Bauarbeiter

Szenen aus dem Redaktionsalltag.

von Sabine Sopha

18. Juli 2019, 20:30 Uhr

Wie sich die Szenen gleichen. Beim Abriss des Hauses Stegen 4 waren Bauarbeiter gestern Vormittag auf Dachhöhe dabei, einzelne Elemente abzuklopfen. Im Gebäude gegenüber hat im zweiten Stock die Landeszeitung ihren Sitz. Und schnell standen die Redakteure und Redakteurinnen am Fenster, um den kräftigen Kerlen bei der Arbeit zuzuschauen. Das erinnerte doch sehr an eine Cola-Werbung: Ein Fensterputzer – mit freiem, muskulösem Oberkörper – trinkt schweißnass vor einem Bürofenster eine eiskalte Cola. Und die Frauen im Büro drehen verzückt die Augen. „Jetzt müssen die beiden nur noch ihre T-Shirts ausziehen“, feixte eine Kollegin. „Den Helm dürfen sie aufbehalten“, witzelte eine andere. Worauf die männlichen Kollegen den Kopf schüttelten. „Immer dieser Sexismus!“ Und dann schauten sie sich erst mal die zwanzig Jahre alte Werbung an.