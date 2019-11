Fussball-Landesliga Schleswig : Die Leistung stimmt beim Osterrönfelder TSV, das Ergebnis nicht

MTSV Hohenwestedt verliert nach 2:1-Führung zur Pause noch 2:4 beim TSV Lägerdorf.

Avatar_shz von shz.de

17. November 2019, 18:32 Uhr

Rendsburg | Der Osterrönfelder TSV konnte die Niederlage des Gettorfer SC (1:2 bei Eidertal Molfsee) nicht nutzen und bleibt nach einer 0:2-Niederlage gegen den BSC Brunsbüttel Schlusslicht in der Fußball-Landesliga Schleswig. Der MTSV Hohenwestedt kassierte beim TSV Lägerdorf nach einer 2:1-Pausenführung ein 2:4. Das Spiel des TuS Jevenstedt beim TSV Friedrichsberg-Busdorf wurde wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt.

Osterrönfelder TSV – BSC Brunsbüttel 0:2 (0:1)

Leistung und Ertrag standen nach dem Abpfiff für die Gastgeber in einem Missverhältnis. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, fußballerisch vielleicht sogar das beste seit Wochen. Manchmal täuscht einen ja die eigene Wahrnehmung, aber selbst mein Brunsbütteler Kollege meinte, dass wir unter Wert geschlagen worden sind. Leider haben wir uns für einen couragierten Auftritt nicht belohnt“, sagte OTSV-Coach Tim Fuhrmann, der nur ob des Ergebnisses „etwas unzufrieden“ war. Dass beide Mannschaften in der Tabelle nunmehr zwölf Plätze und 16 Punkte trennen, war für den neutralen Beobachter nicht zu erkennen. Wie schon beim 2:2 vor zweieinhalb Wochen begegnete das Schlusslicht dem BSC auf Augenhöhe, doch wer in der Tabelle oben steht, dem ist eben manchmal auch das Glück hold. So wie bei einer Hereingabe von Brunsbüttels Tim Schmidt, als der Ball zur Freude der Gäste und zum Ärger der Hausherren an Freund und Feind vorbeisegelte und den Weg ins Osterrönfelder Tor fand. „Das war ein wirklich dummes Gegentor“, kommentierte Fuhrmann den frühen Nackenschlag. Doch seine Mannschaft schüttelte sich nur kurz, hatte bei zwei guten Chancen vor der Pause aber nicht das Glück auf ihrer Seite, so dass es mit einem 0:1 in die Kabinen ging. „Selbst zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren sollten“, so Fuhrmann. Doch der Ausgleich blieb seinem Team verwehrt, und als die Gastgeber in der Schlussphase volles Risiko gingen und ihre Abwehr entblößten, kassierten sie nach einer Ecke Gegentreffer Nummer 2. Fuhrmann: „Danach gingen bei uns natürlich die Köpfe runter. Aber ich habe den Jungs nach dem Abpfiff noch auf dem Spielfeld gesagt, dass wir nicht schlechter waren als der Tabellenvierte. Auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas anderes sagt.“

Osterrönfelder TSV: Dembowski – Carstens, A. Müller, Stols – Jo. Landtreter, Ja. Landtreter (80. Korkmaz), Czaja (90. Sheik Mohammed), Dogan – Struck, Ignatans (69. Grunert), Rathjen.

Schiedsrichter: Görlitz (TuS Teutonia Alveslohe).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Schmidt (5.), 0:2 Ehlert (80.).

TSV Lägerdorf – MTSV Hohenwestedt 4:2 (1:2)

Trotz der Niederlage war MTSV-Coach Udo Kochanski mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden, konnte man dem Favoriten doch lange Zeit Paroli bieten und führte zur Pause verdient mit 2:1. „Der Platzverweis mit dem Pausenpfiff für Marco Taedcke war Gift für uns. Zudem war die Entscheidung des Schiedsrichters ein Witz“, meinte ein erboster Kochanski. Bis dahin zeigten seine Schützlinge einen couragierte Auftritt und konnten den frühen Rückstand durch Treffer von Thies Kochanski und Mathias Landt per Foulelfmeter in eine eigene Führung wandeln. Zudem hatten Kochanski sowie Tjark Sievers und Luca Ubben weitere gute Einschussmöglichkeiten, die man aber nicht nutzen konnte. „Da hätten wir sicherlich ein bis zwei Tore mehr machen müssen, dann wäre das Spiel vermutlich zu unseren Gunsten ausgegangen. Das ist das Einzige, was wir uns heute ankreiden müssen“, so Kochanski senior. Der Platzverweis spielte den Gastgebern in die Karten. Mit einem Doppelschlag binnen zehn Minuten drehte Torben Behrens die Partie zugunsten des Gastgebers, der sich dann auch bis zum Ende des Spiel nicht mehr aus dem Tritt bringen ließ. Bastian Peters sorgte kurz vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung gegen eine bis zum Abpfiff bravourös kämpfende Hohenwestedter Mannschaft. Udo Kochanski war nach dem Spiel dann auch noch ziemlich angesäuert wegen des Platzverweises: „Die Entscheidung hat unser Spiel schon deutlich beeinflusst und Lägerdorf erst wieder stark gemacht. Es wäre schön gewesen, wenn man schon so eine Linie fährt beim Pfeifen, wenn dieses dann auf beiden Seiten so gehändelt wird. Dann wäre Lägerdorf am Ende auch zu Zehnt gewesen“, so Kochanski abschließend, der seiner Mannschaft eine gute Leistung attestierte. Ein Wermutstropfen könnte die Leistenverletzung von Thies Kochanski darstellen, der nach 70 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. „Da gehen wir mal davon aus, dass Thies wohl Winterpause hat“, so der Trainer und Vater in Personalunion.

MTSV Hohenwestedt: Beckmann – Brandt (81. Falkenhagen), Boye, Pinkert, C. Sievers – Landt, T. Sievers, Rathje, Taedcke – Kochanski (71. Möller), Ubben.

Schiedsrichter: Jacobs (TSV Tönning). – Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Peters (9.), 1:1 Kochanski (25.), 1:2 Landt (31., FE), 2:2, 3:2 Behrens (49.,58.), 4:2 Peters (85.).

Gelb-Rote Karte: Taedcke (MTSV, 45.+1., wegen wiederholten Foulspiels).