Die große Bühne für Oldtimer und ihre Fahrer

Treffen von Oldtimern, Youngtimern und US-Cars auf dem Campingplatz

von Helma Piper

04. Juli 2018, 11:53 Uhr

Am nächsten Wochenende werden die Freunde historischer Fahrzeuge auf dem See-Campingplatz Bum am Borgdorfer See auf ihre Kosten kommen. Dann steigt die Premiere für das Oldtimer-Youngtimer– und US-Car-Treffen, zu dem Fahrzeuge aller Art eingeladen sind.

Das Treffen findet am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Juni, jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Besonderer Höhepunkt ist die Prämierung und Preisverleihung am Sonntag um 14.30 Uhr. Dabei gibt es eine Sonderbewertung für Teilnehmer, deren Outfit besonders gut zum Fahrzeug passt. Informationen und Anmeldung unter Tel 04392 / 8 48 40 oder info@seecampingbum.de