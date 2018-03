Die fröhlichen Hühner von Hamdorf

Landwirt Malte Bock hat seit 2016 ein Hühnermobil für seine 288 Tiere / Nachfrage nach Eiern boomt über Ostern

von nir

30. März 2018, 18:48 Uhr

Das obligatorische Frühstücksei darf am Morgen nicht fehlen – sagt zumindest ein Großteil der Deutschen. Besonders über Ostern ist es beliebter denn je und lässt den Verkauf in den Supermärkten in die Höhe steigen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch mehr Arbeit für die Hersteller. Einer davon ist Landwirt Malte Bock vom Hof Hamdorf-Weide. Der 30-Jährige besitzt seit Sommer 2016 ein sogenanntes Hühnermobil, das auf seiner Weide für einen echten Blickfang sorgt. 288 Freilandhühner nutzen den mobilen Stall und legen in der Woche um die 2000 Eier. Damit die Hühner zum Eierlegen die nötige Ruhe haben, verfügt der Stall über eine großzügige Nestvorrichtung. Die Eier landen schließlich sanft auf einem Laufband und werden zum Packtisch geführt. Hier werden sie dann per Hand in die Kartons einsortiert.

Das Besondere an dem mobilen Stall: Sobald die Auslauffläche der Tiere schwarz getreten ist, kann das Hühnermobil problemlos mittels Abschleppseil und Traktor ins frische Grüne versetzt werden. „Wenn wir draußen 30 Grad haben, ist er kühl. Der Stall ist außerdem komplett isoliert. Im Winter haben es die Hühner wiederum warm und es friert nicht. Es ist einfach wie im Wohnzimmer“, nennt der 30-Jährige weitere entscheidende Vorteile. Fortschritt der Technik hat aber auch seinen Preis. Immerhin ist der mobile Stall in der Anschaffung etwa so teuer wie ein Neuwagen. Kosten, die sich laut Malte Bock aber zukünftig lohnen werden.

Mit seinen Freilandeiern beliefert der Familienvater, der seinen Job als „Traumberuf“ bezeichnet, vier Edeka-Märkte in der Region. Hin und wieder kommen sogar Kunden vorbei, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Mit Blick auf Ostern fällt für ihn die Prognose optimistisch aus: „Ich gehe davon aus, dass die Regale in den Märkten über Ostern leer sein werden“, freut sich der 30-Jährige über die große Nachfrage, die er zukünftig noch besser befriedigen möchte. Der Landwirt übernahm 2009 den Hof von seinen Eltern. Im September 2016 fing er schließlich an, die Eier aus Freilandhaltung zu verkaufen und in die Hühnermobil-Haltung einzusteigen. Ein Schritt, den er bis heute nicht bereut hat. „Ich bin davon sehr überzeugt. Ich bin ein Geflügelmensch. Das Huhn hat mich schon immer sehr angezogen.“ Schon als Kind hat er Hühner besessen. Erst war es ein Hobby, jetzt ist es zum Beruf geworden. „Ich möchte das weiter ausbauen. Eigentlich ist es Leidenschaft.“

Und die Leidenschaft merkt man Malte Bock in jeder Sekunde an. „Ich bin der Meinung, dass man bei der Tierhaltung den Überblick behalten muss. Die Menschen sind so geprägt, dass alles billig sein soll. Umso mehr Geld der Verbraucher für den Landwirt übrig hat, umso eine bessere Haltung können wir umsetzen in der Tierhaltung.“

Für die Zukunft hat Malte Bock auch schon die nächsten spruchreifen Pläne: „Ich möchte komplett in die Selbstvermarktung gehen, sowohl mit der Freilandhaltung, als auch mit gutem Rindfleisch vom Highland-Rind“, so Bock. Derzeit hat er zehn schottische Highland-Rinder auf seinem Gelände.

Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Freilandeiern folgt im Mai die Anschaffung eines zweiten Hühnermobils. „Das ist die Zukunft“, sagt Malte Bock. Immerhin sollen die Kunden im kommenden Jahr zu Ostern nicht vor leeren Regalen stehen, sondern in den Genuss der Freilandeier vom Hof Hamdorf-Weide kommen können.