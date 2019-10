Kolumne: Rendsburger Land-Notizen : Die Bauern machten es vor: Einmal neue Wege gehen

Plötzlich ist die Straße dicht. Dann heißt es Umdenken. Wie auch in vielen anderen Bereichen.

von Sabine Sopha

26. Oktober 2019, 08:00 Uhr

Neue Wege gehen. Das ist eine eine Chance, gewohnte Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen. Neue Wege schlugen die Landwirte ein, als sie zu einer Trecker-Demo aufriefen. Natürlich nervte es, weil die Straßen in der Region Rendsburg dicht waren. Sicher war den Demonstranten jedenfalls, dass ihre Aktion auf diese Weise in aller Munde war und ihr Anliegen diskutiert wurde. Auf die Beschwerde einer Autofahrerin hin meinte deren Nachbar nur: „Warum bist du nicht zum Bahnhof nach Bredenbek gefahren und von dort mit der Bahn nach Rendsburg?“ Ja – warum eigentlich nicht? Weil es manchmal gar nicht so einfach ist, die ausgetretenen Pfade zu verlassen.

Sabine Sopha

Im Dunkeln kann so mancher Weg lebensgefährlich sein. Viele Hundebesitzer haben inzwischen erkannt, dass man sie und ihre Vierbeiner nach Einsetzen der Dämmerung beim Gassigehen kaum wahrnimmt. Autofahrer, die bei Dunkelheit auf den Straßen im Kreis unterwegs sind, werden jedenfalls froh sein, wenn blinkende Halsbänder und reflektierende Westen dafür sorgen, dass Hund und Herrchen sichtbar werden. Aber nicht jede Frau mag ihre modische Jacke mit einer Leuchtweste verunstalten. Auch die sogenannten Blinkis sind nicht gerade schick. Neu sind Magnetclips (Foto oben), die auf Knopfdruck in drei verschiedenen Stufen leuchten. Eine gute Erfindung. Denn tagsüber können die Clips in der Tasche bleiben.

Horst Becker

Aufmerksamkeit lässt sich auch mit Musik erzeugen. So trat die „Horst & Hoof Band“ für den guten Zweck in Möhl’s Gasthof in Jevenstedt auf. Am Ende freuten sich Kim Häusgen (Team Doppelpass) und Heiko Wisser (Vorsitzender TuS Jevenstedt) über eine gewaltige Spendensumme – und dieser Erfolg ist keinesfalls selbstverständlich, wie ein Blick auf die Webseite „Wir bewegen SH“ zeigt. Das Konzert war ein Teil der landesweiten Aktion, bei der für die unterschiedlichsten Projekte Geld gesammelt wird. Einige sind umgesetzt, andere beendet. Auch wenn die Hilfe für krebskranke Kinder und die Fußballtore für den TuS Jevenstedt längst finanziert sind – Spenden sind noch möglich.