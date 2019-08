Bürgerbeteiligung in fünf Ortsteilen : Die Aukruger können ihre Ideen mit einbringen

Für das Ortsentwicklungskonzept gibt es Fördermittel.

von Susanne Otto

04. August 2019, 17:02 Uhr

Um die Ortsentwicklung in der Gemeinde Aukrug voranzubringen, sollen im Rahmen der Bürgerbeteiligung die Ideen und Wünsche der Einwohner gesammelt werden. Darum lädt die „Lenkungsgruppe Ortsentwicklung“ zu fünf Auftaktveranstaltungen in die Feuerwehrgerätehäuser der fünf Ortsteile ein.

Die Aukruger Kommunalpolitiker beschäftigen sich schon seit einiger Zeit intensiv mit der Zukunft ihrer Gemeinde. Von der Möglichkeit, eine Konzeption für die innerörtliche Entwicklung durch die Aktiv-Region Mittelholstein fördern zu lassen, wollen die Aukruger gern Gebrauch machen. Ein Förderantrag zur Aufstellung eines Dorfentwicklungskonzepts, der über die Aktiv-Region Mittelholstein beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek eingereicht wurde, war von Erfolg gekrönt. Des Weiteren wurde eine „Lenkungsgruppe Ortsentwicklung“ gebildet, zu der neben Bürgermeister Jochen Rehder auch die fünf Ortsbeiratsvorsitzenden, der Chef des gemeindlichen Ausschusses für Bau und Planungen sowie der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Umwelt gehören.

Das Ortsentwicklungskonzept soll für das gesamte Aukruger Gemeindegebiet den Weg in die Zukunft aufzeigen. Es sollen örtliche und überörtliche Themen untersucht und die einzelnen Ortsteile betrachtet werden.

Um mit den Aukrugern in den Planungs- und Beteiligungsprozess zur Ortsentwicklung zu starten, lädt die Lenkungsgruppe zu fünf Auftaktveranstaltungen ein, die in den Ortsteilen jeweils ab 17.30 Uhr in den Feuerwehrgerätehäusern stattfinden: in Böken am Montag, 12. August; in Bargfeld am Dienstag, 13. August; in Innien am Mittwoch, 14. August; in Homfeld am Donnerstag, 15. August, und in Bünzen am Freitag, 16. August.