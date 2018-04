Trotz Strahlventilatoren : Dicke Luft im sanierten Kanaltunnel

Autofahrer klagen über starke Abgasbelastung in der Kanalquerung. Das kann am Gegenverkehr liegen.

von Frank Höfer

30. April 2018, 14:14 Uhr

Rendsburg | Im Kanaltunnel gibt es offenbar nicht nur ein Problem mit ausufernden Kosten- und Zeitplänen, seit das Bauwerk saniert wird. Auch die schlechte Luft in der bereits erneuerten Oströhre ruft jetzt besorgte und verärgerte Autofahrer auf den Plan. „Seit Längerem fällt mir auf, dass im Fahrzeugtunnel eine starke Abgasbelastung vorherrscht“, berichtet Uwe Kuenzel aus Westerrönfeld. Beim Durchfahren fülle sich der Innenraum seines Autos spürbar mit Abgasen. „In Zeiten der Diskussion über Stickoxide und Feinstaubbelastungen ist es nicht zu verstehen, dass man einer derartigen Belastung ausgesetzt wird.“

Teilweise sei im Scheinwerferlicht deutlich ein „Dunst“ zu erkennen, schildert der Tunnelanrainer weiter – und steht mit diesem Eindruck nicht allein da. Vor allem an regnerischen Tagen, wenn die Autos viel Nässe in die Oströhre tragen, kommt es zu Smog unter Tage. Die hohe Luftfeuchtigkeit wird auf den Scheiben sichtbar, sie werden „blind“. Bernhard Ravens aus Rendsburg schrieb Ende März in einem Leserbrief an die LZ: „Die Autoscheiben beschlagen fast immer, es stinkt im Tunnel extrem nach Abgasen.“

Tunnelnutzer Uwe Kuenzel wundert sich über die Gebläse an der Tunneldecke. Sie werden Strahlventilatoren genannt und ähneln Flugzeugturbinen. Vor der Sanierung gab es die Gebläse nicht. Manchmal röhren sie mit einer Lautstärke, die auch durch die geschlossene Autoscheibe nicht zu überhören ist, manchmal drehen sich ihre Lamellen nur langsam, manchmal gar nicht. Acht Strahlventilatoren wurden in der Oströhre installiert. Sie sollen schlechte Luft nach draußen pusten, zum Beispiel im Notfall, bei einem Feuer, wenn nicht nur der Verkehr in der Röhre zum Erliegen kommt, sondern auch der durch die Fahrzeuge verursache Luftstrom.

Genau hier liegt ein Teil des Problems. „Ursache für die Wahrnehmung der Verkehrsteilnehmer ist der eingerichtete Gegenverkehr in der östlichen Tunnelröhre“, teilte Jirka Niklas Menke, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau (WSA), auf Anfrage mit. „Hierdurch kann sich nur schwer eine kontinuierliche Längsströmung, wie beim Richtungsverkehr, in der Tunnelröhre einstellen.“ Und warum gab es das Problem im alten Kanaltunnel nicht, vor dessen Sanierung? Der Sprecher erklärt: „Vor der Grundinstandsetzung war in beiden Röhren ein System verbaut, bei dem Düsen an den Einfahrten für Belüftung sorgten. Aus Standardisierungsgründen wurde das alte System im Zuge der Grundinstandsetzung gegen Strahlventilatoren ausgetauscht.“ Sie sind an bestimmten Tagen augenscheinlich überfordert, zumindest bei der jetzigen Verkehrsführung, die noch bis voraussichtlich Februar 2020 beibehalten wird. Die neuen Ventilatoren an der Decke, so der WSA-Sprecher, entfalteten „möglicherweise noch nicht die gleiche Wirkung wie die früheren Düsen“.

Aus Sicht der Schifffahrtsbehörde könne man aber keinesfalls von Smog im Tunnel sprechen. Gemessen wird die Luftqualität in dem Bauwerk im laufenden Betrieb nicht. „Es wird nur der Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft messsensorisch erfasst“, so Menke. Für Feinstaub oder Stickoxide gibt es keine gesonderten Instrumente. Die Strahlventilatoren werden automatisch gesteuert. Ein komplexes Belüftungssystem nutzt hierfür zahlreiche unterschiedliche Sensoren im Tunnel.