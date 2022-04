Wochenendkolumne : Deshalb ist Rendsburg für Wohnmobilisten aus Skandinavien ein Geheimtipp

In norwegischen Wohnmobilforen wird Rendsburg ausdrücklich für eine Stippvisite empfohlen. Gleiche mehrere Faktoren locken die Wohnmobilisten an den NOK. Doch die beliebte Urlaubsregion hat auch ein großes Manko.

Wer hätte gedacht, dass unser Rendsburg ein „Geheimtipp“ ist? Dass uns in diesen Wochen so viele Wohnmobilisten aus Norwegen die Aufwartung machen, ist jedenfalls kein Zufall. In norwegischen Wohnmobilforen wird Rendsburg ausdrücklich für eine Stippvisite empfohlen. Dabei werden immer wieder zwei Gründe genannt: perfekte Lage am Nord-Ostsee-Kanal und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.