Des einen Leid, des anderen Freud

von Helma Piper

30. August 2018, 15:20 Uhr

Diese Wette haben Bürgermeister Stefan Ploog, Bürgervorsteher Klaus Lorenzen und Amtsvorsteher Ralf Lange verloren: Statt der erhofften 1212 Monde, die den Gesichter der Partygäste gemalt, gestempelt oder geklebt aufgehen sollten, waren es am Ende nur 356 „Mondgesichter“. Somit müssen die Wettverlierer an einem Freitag während des Wochenmarktes zu Hacke und Harke greifen und die Rabatten auf dem Alten Viehmarkt vom Unkraut befreien. Bauhofleiter Timo Petersen wird sich mit seinen Mitarbeitern sicher freuen, an diesem Tag von der Unkrautbeseitigung befreit zu sein.

Gefreut hat sich hingegen die Gewinnerin der vom Regionalmarketing ausgelobten Kreuzfahrt. Petra Desler aus Harrislee war eine Wettunterstützerin für den Bürgermeister und Co. und gewann durch ihre Wettbeteiligung den Reisegutschein. HHG-Vorsitzender Carsten Saß und Geschäftsführer Adolf Deeke vom Regionalmarketing Kropp überreichten der Gewinnerin den Gutschein für die Kreuzfahrt nach Skandinavien. Die konnte ihr Glück kaum fassen: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas gewonnen.“