Fussball : Derbe Pleiten für den SSV Nübbel und den TuS Jevenstedt II

30. September 2019, 15:38 Uhr

Rendsburg | Das war kein gutes Wochenende für die Rendsburger Teams in der Fußball-Kreisliga West. Der SSV Nübbel verlor beim SV Alemannia Wilster mit 0:6, der TuS Jevenstedt II bei der SpVgg Holstein-West 19 gar mit 0:7. In der Staffel Nord-Ost hat der SV Holtsee mit einem 7:2 über den TSV Nordmark Satrup II die Abstiegsränge verlassen. Ebenfalls erfolgreich war der Osterrönfelder TSV II (5:2 bei Schlusslicht SG Ellingstedt-Silberstedt-Eggebek). Einen Punkt holte der Wittenseer SV mit dem 4:4 beim TSV Friedrichsberg II.

Kreisliga West

SV Merkur Hademarschen – Heider SV II 4:0 (1:0)

„Wir haben die spielerisch überlegenen Heider gut im Griff gehabt und uns den Sieg durch Kampf verdient“, sagte Merkur-Trainer Albin Hahn. Sein Team hielt Heide über 90 Minuten weg vom eigenen Tor und schaltete bei Ballgewinn schnell um.

Tore: 1:0 Ott (45.), 2:0 Burmeister (48.), 3:0 Eichert (59.), 4:0 Stolz (67.) – Gelb-Rote Karte: L. Besmehn (Heide, 67.).

SpVgg Holstein-West 19 – TuS Jevenstedt II 7:0 (2:0)

Schon nach wenigen Minuten eröffnete Marc Dethlefs den Torreigen für die SpVgg. In der Folge war die Jevenstedter Reserve weitestgehend chancenlos und musste noch in der ersten Hälfte das 2:0 durch Kevin Lembke hinnehmen. In Durchgang 2 setzte sich das einseitige Bild fort. Zu allem Unglück für den TuS traf Edison Sofia auch noch ins eigene Tor.

Tore: 1:0 Dethlefs (4.), 2:0 Lembke (25.), 3:0 Papenfuß (49.), 4:0 Wiegratz (50.), 5:0 Sofia (54., ET) 6:0 Hornke (56.), 7:0 Hansen (76.).

SV Alemannia Wilster – SSV Nübbel 6:0 (3:0)

„Trotz des hohen Sieges war es ein hartes Stück Arbeit heute“, sagte Alemannia Trainer Marc Rehan. Zunächst ließen die kampfstarken Gäste wenig zu. Der Führungstreffer von Kenney Beetz (37.) fungierte schließlich als Dosenöffner für die Platzherren.

Tore: 1:0 Beetz (37.), 2:0 Waage (40.), 3:0 Appel (43.), 4:0 Beetz (70.), 5:0 Schlüter (82.), 6:0 Beckmann (87.). – Gelb-Rote Karte: Wedemeyer (Nübbel, 73.).

Kreisliga Nord-Ost

TSV Friedrichsberg II – Wittenseer SV 4:4 (3:1)

Nach dem 4:1 der Gastgeber (64.) hatten wohl alle mit einem Sieg des TSV gerechnet. Doch die Gäste zeigten eine große Moral und erzielten innerhalb von nur acht Minuten drei Tore zum Ausgleich. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Der Punkt ist schmeichelhaft“, gab WSV-Coach Marcus Grubert zu.



Tore: 1:0 Spitzka (10.), 1:1 Wulf (24.), 2:1 Nielsen (30.), 3:1 Paulsen (44.), 4:1 Rangnick (64.), 4:2 Raider (81.), 4:3 Wulf (84.), 4:4 Doorentz (88.). – Gelb-Rote Karte: Spitzka (Friedrichsberg, 54.).

Osterrönfelder TSV II – SG E-S-E 5:2 (1:2)

Die Osterrönfelder wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, obwohl sie in der ersten Halbzeit keine gute Leistung zeigten. Erst nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich der Gastgeber stark verbessert und drehte die Partie.



Tore: 0:1 Grams (2.), 1:1 Tiedemann (33., ET), 1:2 Ziehm (40.), 2:2 Czaja (61.), 3:2 Grunert (64.), 4:2 Zapfe (75.), 5:2 Ecke (89.).





SV Holtsee – TSV Nordmark Satrup II 7:2 (3:1)

Der SVH war klar überlegen und erspielte sich zahlreiche Chancen, sodass der Sieg auch in der Höhe verdient war. „Wir hatten endlich mal alle Mann dabei. Dann sieht man auch, was wir für eine Qualität haben“, freute sich SVH-Coach Ole Möller.

Tore: 1:0 Bunzel (7.), 2:0 Jacobsen (9.), 3:0 Jacobsen (39), 3:1 Matthiesen (43., FE), 4:1 Jacobsen (48.), 5:1 Kraahs (53.), 5:2 Matthiesen (58.), 6:2 Bunzel (67.), 7:2 Nobiling (83.).