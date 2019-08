Kreis Rendsburg-Eckernförde : Der Zeitplan für den Verwaltungsneubau steht

Der Spatenstich für Kreishaus-Erweiterung ist für den Mai 2020 geplant, Einzug soll im Juni 2021 sein.

Schon lange herrschte Raumnot im Kreishaus in der Kaiserstraße. Der soll es ab Mai 2020 an den Kragen gehen. Denn dann ist der geplante Baubeginn für ein zweites Verwaltungsgebäude. Das soll auf einer Wiese in direkter Nachbarschaft zum Kreishaus auf der Wiese zum Uhrenblock entstehen. Der Einzug ist für Juni 2021 geplant.

Im Gegensatz zum ersten Entwurf wird das Gebäude vier statt drei Stockwerke haben. Dafür werden rund 5,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Ein Vorschlag aus der Politik und nicht etwa eine Forderung aus der Verwaltung“, wie Bauamtsleiter Sebastian Hetzel gegenüber der Landeszeitung erklärte. Es wurde erkannt, dass der Bedarf gestiegen sei.

Insgesamt solle der Neubau Platz für 100 Beamte und Angestellte des Kreises bieten. Fest steht bereits: Einer der „Hauptmieter“ wird der Fachdienst Umwelt sein, der aktuell in der Kieler Straße untergebracht ist. Wer noch einziehen wird, ist derzeit noch unklar.

Dadurch dass der Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreishaus erfolge, würden Synergien geschaffen werden, so Hetzel. Besprechungsräume, aber beispielsweise auch die Kantine könnten gemeinsam genutzt werden.

Eine wichtige Rolle bei der Planung des Neubaus spielen Projekte zum Klimaschutz. So wird das Gebäude den KfW-Standard 70 besitzen, das bedeutet es benötigt im Jahr 30 Prozent weniger Primärenergie als in der Energie-Einspar-Verordnung vorgesehen. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass der Neubau an den Eisspeicher angeschlossen wird und ein gewisser Teil der Energie über eine Photovoltaikanlage gewonnen werden soll.

Wenn es der Kreistag Mitte September im Nachtragshaushalt beschließt, könnte die Klimafreundlichkeit sogar noch erhöht werden. Dann könnte beispielsweise der der Anteil der aus Photovoltaik gewonnenen Energie erhöht und ein Gründach eingerichtet werden. Weitere Ideen könnten zusätzlich mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen entwickelt werden.

Die von Projektleiterin Kerstin Wollschläger und Bauamtsleiter Sebastian Hetzel koordinierten Planungen sollen Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Daran beteiligt sind fünf Büros mit unterschiedlichen Aufagebn aus Kiel, Westerrönfeld, Büdelsdorf und Rendsburg. Die Planungskosten für den Neubau liegen bei 670.000 Euro. Im Januar 2020 soll die Ausschreibung erfolgen.