Rendsburger Sportkolumne: Spottplatz : Der TuS Rotenhof ist nur noch mit dem Fernglas zu erkennen

Acht Spiele, acht Siege, 30:11 Tore und sechs Punkte Vorsprung auf Rang 2 – der TuS Rotenhof dominiert die Fußball-Verbandsliga Nord.

Joachim Hobke

17. September 2019, 18:37 Uhr

Es sind zwar erst acht Spieltage in der Fußball-Verbandsliga Nord absolviert, doch man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison auf den TuS Rotenhof als kommenden Meister tippt. Acht Spiele, acht Siege, 30:11 Tore und sechs Punkte Vorsprung auf Rang 2 – die Rotenhöfer treten so dominant auf wie der FC Bayern München zu seinen besten Zeiten. Da wird jüngst der formstarke TSV Vineta Audorf mal so eben mit 5:2 abgekocht wie drei Wochen zuvor der damalige Spitzenreiter SV Grün-Weiß Tolk. Die Konkurrenz staunt und muss schon das einst von Bayern-Boss Uli Hoeneß geforderte Fernglas rausholen, um die in der Tabelle enteilten Rotenhöfer entdecken zu können.

Eine Lesebrille reicht hingegen für das Gedränge an der Tabellenspitze der Landesliga Schleswig völlig aus. Gerade einmal 14 Punkte aus den ersten acht Begegnungen genügen dem TSV Lägerdorf zum Platz an der Sonne. Zwar sind die Steinburger als einziges Team noch unbesiegt, doch gleich fünfmal musste man sich mit einem Remis zufrieden geben, so dass der Vorsprung auf den elftplatzierten Gettorfer SC nur vier mickrige Pünktchen beträgt. Und selbst der Tabellen-14. TuS Jevenstedt ist nicht so weit von der Spitze entfernt. Sieben Zähler trennen die Jevenstedter (noch) von den Lägerdorfern – doch der TuS hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Sollte man das gewinnen, wäre man schon wieder in Schlagdistanz zu den besten Teams der Liga.