Video-Botschaft : Der Rendsburger Weihnachtsmann grüßt alle Kinder und hat einen großen Wunsch

Der Mann mit dem Rauschebart sagt: Haltet wegen Corona zu Weihnachten Abstand! Geschenke gibt es trotzdem.

Avatar_shz von Dirk Jennert

23. Dezember 2020, 17:32 Uhr

Rendsburg | Wenn Lothar Möhding in sein Weihnachtsmannkostüm schlüpft, sieht er fast so aus wie Richard Attenborough in der Weihnachtskomödie "Das Wunder von Manhattan". Ebenso wie der berühmte Schauspieler ist Möhding auf keinen künstlichen Weihnachtsmann-Bart angewiesen, was ihm ein besonders glaubwürdiges Aussehen gibt. Im rot-weißen Mantel mit rot-weißer Mütze hätte Möhding in diesem Tagen Hochkonjunktur. Stattdessen ist er fast "arbeitslos". Wegen Corona sind nahezu alle Termine ausgefallen, und sein Kostüm musste er um ein Detail ergänzen: In diesen Tagen trägt er zusätzlich einen rot-weißen Mund-Nasen-Schutz.

Nur zwei statt 25 Auftritte

"Die Maske hat mir mein Engel besorgt", wie Möhding seine Frau Rita nennt. Mindestens 25 Auftritte hätte er in der Adventszeit gehabt - übrig geblieben sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nur zwei. Beide fanden im Modehaus I.D. Sievers statt: Möhding hatte in einem Ohrensessel Platz genommen, Kinder durften sich eine Süßigkeit abholen.

Ein Löffel sorgte für den richtigen Abstand

Damit die Mädchen und Jungen dem Weihnachtsmann nicht zu nahe kamen, hatte sich dieser einen großen Holzlöffel mit extra langem Stil besorgt. Und Möhding bemerkte einen Nebeneffekt. "Dieser coronabedingte Sicherheitsabstand hatte zur Folge, dass die kleinen Kinder ihre Scheu leichter überwanden, vom Weihnachtsmann eine kleine Überraschung entgegenzunehmen."

Henrik Matzen

Weihnachtsfeier im kleinen Kreis

Er selbst feiert Weihnachten im ganz kleinen Kreis. Nur seine Frau und er. Der 73-Jährige macht aus seiner Traurigkeit keinen Hehl, dass er wegen Corona seinen Enkel nicht sehen kann. Aber er sagt auch: Die Abstands- und Hygieneregeln sind sinnvoll. Der Rendsburger Weihnachtsmann hält sich streng daran. Man müsse dies alles nun durchstehen, um anschließend zu einem normalen Leben zurückzufinden. "2021 wollen wir wieder Weihnachten feiern, wie wir es kennen", hofft Lothar Möhding.

"Die Menschen sollen nett sein"

Was er sich wünschen würde zum Fest? "Dass die Menschen nett zueinander sind", sagt er. Er hat es erlebt, wie beispielsweise in Supermärkten die Verkäuferinnen und Verkäufer von Kunden verbal angegangen wurden, nur weil sie um die Einhaltung der Corona-Regeln gebeten haben. Möhding hat viel Verständnis für die Beschäftigten im Einzelhandel und macht deutlich, dass diese für ihren täglichen Einsatz in diesen Zeiten Respekt verdient hätten.