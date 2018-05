Der Reiz des alten Spielzeugs

Neue Ausstellung im Heimatmuseum

von Helma Piper

03. Mai 2018, 13:01 Uhr

Jedes Jahr stellt Marianne Hansen mit fleißigen Helfern und großer Unterstützung von Freunden aus der Umgebung für das Heimatmuseum der Gemeinde Hanerau-Hademarschen eine neue Ausstellung zusammen: in diesem Jahr zum Thema „Spielzeug durch die Zeiten“. Reinhard Frank sprach mit Marianne Hansen über den Reiz des alten Spielzeugs und ihre persönliche Motivation, sich für andere zu engagieren.

Frau Hansen, wie lebt es sich nach Ihrem Leben in Großstädten auf dem Land?

Gefühlt lebe ich schon immer in Hanerau-Hademarschen, die Menschen und die Landschaft machen es mir leicht. Hier kann ich mich ungestört auf meine Themen konzentrieren!“



Sie setzen sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für das Gemeinwohl ein. Woher nehmen Sie die Kraft?

Mein Auftrag ist, Altes zu bewahren und zu zeigen. Jede Ausstellung versetzt mich in andere Zeiten. Die Begegnung mit anderen Menschen macht mich glücklich. Wenn Bewohner aus Altenheimen ins Museum kommen und Dinge aus ihrer Kindheit wieder finden, entsteht bei ihnen ein Glücksgefühl. An Demenz Erkrankte blühen auf, wenn sie alte Sammlungsstücke aus ihrer Vergangenheit hier wieder zu sehen bekommen. Sie erinnern sich. Ihre leeren Augen sind plötzlich lebendig!



Zur Ausstellungseröffnung waren keine Kinder gekommen. Interessiert das Spielzeug unserer Großeltern Kinder von heute nicht mehr?

Kinder müssen offensichtlich anders angesprochen werden. Ich habe engen Kontakt mit der Schule und werde einige Klassen einladen und durch die Ausstellung führen. Wir haben hier auch eine Spielekiste. Damit dürfen die Kinder selbst spielen und alte Spiele kennenlernen.



Was können Kinder aus der Ausstellung lernen?

Spielen ist immer noch Vorbereitung auf das Erwachsenenleben. Nur sind die Mittel heute moderner, aus anderem Material und aus der Fabrik. Früher wurde ein großer Teil der Spielzeuge selbst gemacht. Im Prinzip blieb alles beim Alten. Damals hatte das Spielzeug jedoch einen größeren Wert, es war teurer, wurde länger und intensiver mit viel Fantasie genutzt und von Generation zu Generation, auch repariert und verschönert, weiter gereicht.



Gibt es mit weniger Spielzeug mehr Glücksgefühl in einer Zeit, die eng gefüllt ist mit Terminen und Ablenkung?

Das Bewahren alter Kulturgüter ist mir eine Herzensangelegenheit. Die Menschen heute habe keine Muße mehr. Dieses fein gearbeitete Puppenkleid und der Rote-Kreuz-Krankenwagen aus der Kriegszeit sind liebevoll bis ins Detail gemacht, und das bei all den Problemen mit dem Material damals.



Was haben junge Menschen davon, altes Spielzeug anzuschauen? Sie gehen auf die Besucher zu, sprechen sie an und erklären ihnen, welche Spiele es gab und gibt oder was man mit einem Ball oder Seil tun kann.

Wichtig ist, sich lange und intensiv mit wenigem zu beschäftigen. Die Fantasie wächst bei Kindern, die tief im Spiel versunken sind. Es ist doch faszinierend, einem Kind zuzusehen, das tief versunken in seiner eigenen Welt spielt. Die Menschen sind ja gut. Aber man muss sie öffnen. Ich versuche, den Schlüssel zu finden!



Wie passt das in die heutige Zeit?

Als Kind musste ich entscheiden, was ich auf die Flucht mitnehmen würde, was wichtig ist. Nicht das Spielzeug, sondern viele Kleider, übereinander angezogen! Damit wurde mir klar, wie groß so ein Einschnitt ins Leben ist. Das Problem ist angesichts der Flüchtlingskinder nach wie vor und leider heute immer noch aktuell.



Wie fühlen Sie sich in dieser schnelllebigen Zeit?

Man muss Vergangenheit haben, um in die Zukunft schauen zu können. Nichts ist so vergänglich wie die Gegenwart. Man muss menschlich sein. Ohne Verständnis läuft nichts. Im Guten geht alles – habe ich von meinem Vater gelernt. Das wurde mir immer wieder bestätigt. Das ist mein Lebensmotto: Was du aus vollem Herzen schenkst, erhältst du wieder, ehe du es denkst! Es ist alles nur geschenkt im Leben.