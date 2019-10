3. handball-Liga der Frauen : Der Meister aus Hannover kommt nach Owschlag

Die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT empfangen am Sonnabend (17.30 Uhr) den TV Hannover-Badenstedt.

11. Oktober 2019, 15:07 Uhr

Owschlag | Am vergangenen Spieltag überschattete die Knieverletzung von Levke Rohwer selbst die hohe 22:30-Niederlage der Drittliga-Handballerinnen der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (OKT) gegen den MTV Heide.

Nun, im Vorfeld des Heimspiels am Sonnabend (17.30 Uhr) gegen den TV Hannover-Badenstedt, ist es die Diagnose, die für Betroffenheit sorgt: Kreuzbandriss, Meniskusschaden und Innenbandanriss. Das bedeutet eine langwierige Rehabilitationszeit für die Außenspielerin.

Auch die Tabellensituation – Platz 10 mit 1:5 Punkten – sorgt wahrlich nicht für Freude im OKT-Lager. „Die letzte Woche mit den drei Spielen in sieben Tagen hat uns ganz gut getan“, sagt Trainer Sebastian Schräbler in Bezug auf das gewonnene Pokalspiel gegen die HSG Tills Löwen und dem Pokal-Highlight gegen den Bundesligisten Buxtehuder SV.

Das nun folgende Ligaprogramm hat es in sich. Zunächst kommt heute der amtierende Drittligameister aus Hannover nach Owschlag. Nächste Woche muss Schräblers Team auswärts in Frankfurt/Oder bestehen. In der vergangenen Saison holte die HG gegen diese beiden Gegner in vier Spielen einen Punkt, wobei sie am finalen Spieltag dem Meister in eigener Halle immerhin ein Remis abtrotzte.

Es warten also zwei „Hammerspiele“, die dafür sorgen könnten, dass OKT mit 1:9 Punkten noch tiefer in den Abstiegssumpf abrutscht. „So weit wollen wir nicht denken, sondern uns zunächst darauf konzentrieren, was im nächsten Spiel möglich ist“, sagt Schräbler.

Während Hannover fast mit derselben Mannschaft wie im Vorjahr aufläuft, hat sich bei der HG einiges getan. Neben Levke Rohwer fehlt auch Jill Sievert, die sich im Urlaub befindet. „So plant man in der Dritten Liga eigentlich nicht seinen Urlaub, aber wir sind ja keine Profis und haben einen breiten Kader. Wir müssen gucken, dass wir den Rückenwind aus der letzten Woche mit in dieses Spiel nehmen“, sagt der Trainer.

Eine Rückkehr Andrea Lubrichs oder Imke Lübker-Seidels ins Team – wie im Pokalspiel gegen Buxtehude – stehe im Übrigen nicht im Raum.