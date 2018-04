Model-Wettbewerb : Der Laufsteg weckt in ihr Erinnerungen

Anja Hofmann aus Westerrönfeld nimmt am Top-Model-Contest teil.

Westerrönfeld | Vor zehn Jahren riefen der sh:z und das Husumer Modehaus C.J.Schmidt erstmals zu einem Modelwettbewerb auf. Gesucht wurden Frauen ab 45 Jahren. Die Modalitäten haben sich inzwischen ein wenig geändert – das Interesse ist aber nach wie vor groß. Die Landeszeitung stellt in dieser Woche sechs Kandidatinnen aus der Region Rendsburg-Eckernförde vor.

Vor ihrer Hochzeit und der Schwangerschaft arbeitete Anja Hofmann, damals hieß sie noch Bochardt, gelegentlich für eine Modelagentur in Rostock. 15 Jahre ist das her. Sie war 27 Jahre alt und lief bei Modeschauen für Boutiquen und Hochzeitsmessen über die Laufstege. „Das hat Spaß gemacht. Man hat viele Leute kennengelernt.“

Der Liebe wegen zog sie an den Nord-Ostsee-Kanal und heiratete den Büdelsdorfer Uwe Hofmann. Genau der erinnerte die 42-Jährige kürzlich an ihr altes Hobby. Als er von dem Model-Contest des sh:z und des Husumer Modehauses C.J.Schmidt las, sagte er: „Das könntest du doch mal wieder machen.“

Der Mut, sich der Öffentlichkeit zu zeigen, steckt auch in ihm. Nur deshalb lernte sie ihn überhaupt kennen. Eine Illustrierte hatte damals junge Single-Männer aufgerufen, sich mit Bild und Text vorzustellen. Als Oldtimer-Fan präsentierte er sich vor einem weißen Mercedes W 123, der als Youngtimer gilt. Ihre Eltern gehören in Rostock einem Oldtimer-Club an. Sie schrieb ihm. Es funkte. Erst pendelte das Paar. „Dann habe ich meinen schönen Job in Rostock aufgegeben“, sagt die Immobilienfachwirtin. Der Mercedes kam natürlich als Hochzeitskutsche zum Einsatz.

Der Job allein reichte ihr nicht. Sie bewarb sich bei einer Komparsenagentur in Schleswig, trat als Statistin beim „Landarzt“, im Kieler „Tatort“ und in dem Kinofilm „Honig im Kopf“ mit Diddi Hallervorden auf. Etwa 15 Mal stand sie vor der Kamera.

Beim ersten Casting für den aktuellen Model-Contest kamen die Erinnerungen an die Rostocker Zeit wieder hoch. „Ich habe nicht mehr die Maße wie früher, aber wieder Lust, in die Branche reinzuschnuppern“, sagt die Mutter eines zwölfjährigen Sohnes. Wenn sich die Gelegenheit böte, würde sie gern wieder „durchstarten“.

