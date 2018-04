„Der Garten ist unsere Oase“

„Laubenpieper“ bereiten ihre Parzellen für die Saison vor / 650 Mitglieder sind in Rendsburg und Büdelsdorf aktiv

von Frank Höfer

12. April 2018, 12:39 Uhr

Wieder und wieder pflügt Rolf Dehn mit seiner Hacke durch die Erde. Kein Fleckchen wird ausgelassen. Um den frisch aufgelockerten Boden nicht wieder platt zu treten, bewegt er sich rückwärts. Meter für Meter arbeitet er sich durch das Beet in seiner Parzelle. Wenn er es fertig vorbereitet hat, will der 78-jährige Rendsburger Bohnen, Erbsen und Wurzeln anpflanzen.

Viele andere Pächter in der Kolonie Freudenberg in der Breslauer Straße (Mastbrook) sind jetzt ebenfalls aktiv. Nachdem der Frühling lange auf sich warten ließ, ist mit den steigenden Temperaturen und langem Tageslicht jetzt die Zeit gekommen, den Garten für die Saison herzurichten. Die Beete müssen vorbereitet werden. Anschließend werden sie vor allem mit Gemüse für den Eigenbedarf bepflanzt, auch zahlreiche Blumenarten wie etwa Veilchen können jetzt in die Erde gesetzt werden.

Margot Grosbül und ihr Mann Gyr richten ihr Grundstück in der Kolonie Freudenberg ebenfalls her. Sechs Kubikmeter Muttererde haben die beiden in den vergangenen Tagen zu den Beetflächen gekarrt, um dort unter anderem Kartoffeln anzubauen. Aktuell lassen sie die Erdäpfel im Keller vorkeimen. Neu aufgestellt haben sie ein Hochbeet. Hier wollen die Grosböls Salat, Zwiebeln und Knoblauch anpflanzen. Bei schönem Wetter ist das Ehepaar immer in der Parzelle anzutreffen: „Das ist unsere Oase“, sagt Gyr Grosbül. „Auch für unseren Hund Rocco ist es hier sehr schön“, ergänzt seine Gattin. Wie zum Beweis beginnt der Yorkshire Terrier, sich freudig auf der Rasenfläche zu wälzen. Auch gebaut werden soll in diesem Jahr: Um sich nach der Gartenarbeit noch besser erholen zu können, wollen die Grosböls neben ihrer Laube eine Terrasse errichten.

Die Kolonie Freudenberg gehört zum „Verein der Gartenfreunde Rendsburg“. Ihm gehören 650 Mitglieder an, die sich auf 14 Kleingartenkolonien verteilen. Wenn einer der Naturfreunde sich unsicher ist, welche Gemüsesorte er pflanzen soll, ob sein Boden gedüngt werden muss oder wie Obstbäume zurückzuschneiden sind, kommt er zu Edmund Köpke. Der 80-Jährige ist der Fachberater der Gemeinschaft. Von ihm erhalten die Mitglieder wichtige Tipps. So klärt er beispielsweise darüber auf, wie wichtig es ist, die Fruchtfolge einzuhalten. Daher sollte man nicht an einer Stelle in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das gleiche anbauen. Außerdem hält er die Mitglieder an, den Boden gut zu düngen. Er rät, die Erde zunächst zu kalken und dann mit NPK-Dünger (Stickstoff, Phosphor und Kalium) zu bestreuen. Bevor man den Dünger ausbringt, sollte man allerdings eine Bodenprobe im Gartenfachhandel abgeben, um die nötige Dosierung herauszubekommen.

Bei der Bewirtschaftung seiner eigenen Parzelle wird der Fachberater von seiner Frau Jarka unterstützt. Als er ihr vor über 30 Jahren erstmalig seinen Garten zeigte, war sie ein Laie: „Ich hatte keine Ahnung, was Unkraut und was eine Karotte ist“, gibt die 72-Jährige zu. Mittlerweile ist sie zu einer Expertin geworden, berichtet ihr Mann. Im Gewächshaus zieht Jarka Köpke Zucchini vor. Im Mai will sie die Setzlinge auf den Kompost pflanzen – „da werden sie groß und schön“. Auf dem Grundstück hat sie zudem zahlreiche Weidenäste in den Boden gesteckt. Die Weidenblüten sollen Bienen als Nahrung dienen.