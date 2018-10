Erfde : Der Flug der Graukraniche

Zwischenstopp in der Eider-Treene-Sorge-Region / „Trompeten“ ist ein unverwechselbares Merkmal

08. Oktober 2018, 18:08 Uhr

Alljährlich im Oktober bis in den November hinein können Naturfreunde an vielen Orten Norddeutschlands – so auch in der Eider-Treene-Sorge-Region – das großartige Schauspiel ziehender Kraniche am Himmel beobachten.

Mehrere hunderte der eleganten Vögel machen hier oftmals einen Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden zu ihren Überwinterungsgebieten. Diese liegen in Frankreich, Spanien und zu einem geringen Teil auch in Nordafrika. Im Flug bilden Kraniche eine V-förmige Formation mit kräftigen, erfahrenen Tieren an der Spitze (durchschnittliche Fluggeschwindigkeit 60 Kilometer in der Stunde). Es folgen Familien mit ihrem diesjährigen Nachwuchs. Das laute „Trompeten“ ist ein unverwechselbares Merkmal des Kranichs. Im offenen Gelände und je nach Witterung sind rufende Altvögel weithin hörbar.

Gut erkennbar sind die Graukraniche (wissenschaftlicher Name: grus grus) aufgrund ihres langen Halses, der beim Flug ausgestreckt ist. Kopf und Hals sind schwarz-weiß gemustert, nur am Hinterkopf leuchtet eine rote, federlose Platte. Der restliche Körper ist mit grauem Gefieder bedeckt. Der schönste Schmuck des Kranichs ist seine „Schleppe“. So bezeichnet man die kurzen, über den Schwanz herab hängenden Federn.

In den letzten Jahren versuchen immer mehr Kraniche auch in Deutschland zu überwintern. So konnten Wintergäste unter anderem bereits in der Region Stapelholm beobachtet werden.